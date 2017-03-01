Суд отменил взыскание компенсации с РБК по иску "Роснефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отменил решение о взыскании суммарно 390 тыс. рублей с учредителя газеты РБК и трех журналистов издания в пользу "Роснефти" по иску о защите деловой репутации, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию "Роснефти" признаны сведения, распространенные не только в газете РБК, но и обсуждавшиеся в передаче телеведущего Константина Бочкарева на телеканале РБК.

"Обязать ответчиков опубликовать опровержение порочащих сведений в течение десяти дней с момента вступления решения в силу", — говорится в постановлении. В то же время материальную компенсацию апелляционный суд отменил в полном объеме.

Позиция "Роснефти"

Представители "Роснефти" просили отменить решение о столь незначительном, по их мнению, взыскании, и удовлетворить иск компании в полном объеме.

По их мнению, столичным арбитражем было "допущено нарушение норм социального права, так как суд признал недопустимым оценку причиненного ущерба и стоимости деловой репутации, применив закон об оценочной деятельности". "Этот закон тут неприменим, так как в нем не предусмотрена оценка стоимости деловой репутации", — пояснили они, добавив, что в иске речь идет не о наступлении конкретного нематериального ущерба, а о рисках его возникновения.

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"Любая негативная информация влечет увеличение рисков компании на рынке, а значит, увеличивает ставку дисконтирования, а соответственно — снижение деловой репутации. Это все сказывается на взаимоотношениях с инвесторами", — сказал один из представителей "Роснефти". По его мнению, "нематериальный вред — это потенциальные нематериальные убытки, которые могли бы наступить в случае наступления потенциально возможных негативных последствий".

Позиция РБК

В свою очередь представители ответчиков просили суд отказать в удовлетворении требований истца в полном объеме, отменив взыскание каких-либо средств с РБК. По словам адвоката Евгения Резника, представители "Роснефти" не смогли доказать наличие какого-либо вреда, наступившего после публикации спорного материала, но суд первой инстанции, тем не менее, присудил им компенсацию, в том числе с учредителя газеты РБК.

"Суд, руководствуясь своими внутренними убеждениями, решил все-таки взыскать с юридического лица некоторую сумму, что противоречит разъяснениям Верховного суда в обзоре о практике взыскания нематериального вреда, так как необходимо наличие связи между действиями ответчика и наступлением последствий для истца", — сказал Резник. Таким образом, взыскание с учредителя РБК ООО "БизнесПресс" должно быть отменено так же, как и взыскание с журналистов, чей материал никак не затрагивает репутацию истца, заявил адвокат.

Ответчики считают, что статья является не порочащим, а хвалебным материалом.

Согласно практике Европейского суда по правам человека, по мнению представителя ответчика, "не было общественной потребности, чтобы подобная нейтральная, даже комплиментарная информация была удалена, тем более через 10 месяцев после публикации она не может быть вымарана". По мнению ответчиков, у иска нефтяной компании была "только одна, неправовая, цель — это банкротство СМИ", так как сумма заявленного "Роснефтью" иска совершенно беспрецедентна и никак не основана на российской судебной практике.

Вердикт первой инстанции

Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2016 года взыскал солидарно с учредителя газеты РБК ООО "БизнесПресс" и трех журналистов издания 390 тыс. рублей по иску НК "Роснефть", отказав в удовлетворении требований к ЗАО "РБК-ТВ" и телеведущему Кириллу Бочкареву, в передаче которого обсуждалась спорная статья. Таким образом, суд частично удовлетворил требования "Роснефти", которая просила взыскать с РБК 3,179 млрд рублей.

В январе 2017 года РБК обжаловал это решение. "РБК намерен добиться отмены решения суда первой инстанции, поскольку считает недоказанным порочащий характер материала "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР", а репутационный вред — отсутствующим", — говорилось тогда в сообщении компании.

"Мы изучили действия нашей редакции в ходе подготовки этого материала и располагаем подтверждением, что в нем изложены только факты. Мы хотим понять, как изменится ситуация, если экспертные оценки и сведения, полученные в ходе сделки, будут учтены апелляционным судом", — пояснял гендиректор группы компаний Николай Молибог.

Причина судебной тяжбы

Поводом для обращения в суд "Роснефти" стала статья РБК от 11 апреля 2016 года "Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP", которая была посвящена подготовке к приватизации 19,5% акций "Роснефти". Авторы публикации со ссылкой на свои источники сообщали, что глава НК Игорь Сечин опасается, что BP в ходе приватизации приобретет блокирующий пакет, в связи с чем просит правительство обязать покупателя ценных бумаг не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% акций.

После выхода статьи представители "Роснефти" заявили, что эта информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании. По мнению истца, содержащаяся в статье РБК информация "является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников".

Ответчиками по иску являются учредитель газеты РБК ООО "БизнесПресс" и авторы статьи Максим Товкайло, Тимофей Дзядко и Людмила Подобедова, а также ЗАО "РБК-ТВ" и телеведущий Кирилл Бочкарев, в программе которого обсуждалось содержание статьи.