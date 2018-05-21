21.05.2018, 17:32

Суд отменил десятилетний срок скинхеду Марцинкевичу по кличке Тесак

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bbcrussian.com
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Суд отменил десятилетний срок скинхеду Марцинкевичу по кличке Тесак
Foto: Maksim Blinov, RIA Novosti

Приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу за троллинг торговцев "спайсом" отменен Московским городским судом. Дело Тесака будет заново рассматриваться в районном суде.

За операцию "Оккупай-наркофиляй" и написанную в тюрьме книгу Марцинкевич в июне 2017 года был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве и приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Марцинкевич и его сообщники самостоятельно задерживали на улицах Москвы людей, которых считали наркоторговцами, устраивали над ними самосуд и выкладывали видеозаписи издевательств.

В одном из видео Тесак перед камерой наносит мужчине удары электрошокером. Видео заканчивается тем, что испуганного мужчину обливают красящим веществом.

Тесак, известный ультранационалистическими взглядами и активной пропагандой их в интернете, не раз был судим по 282-й статье Уголовного кодекса (возбуждение розни).

В 2005 году Марцинкевич основал ультранационалистическую группировку скинхедов "Формат-18" (в названии зашифровано имя "Adolf Hitler": "А" — первая буква латинского алфавита, "Н" — восьмая). В 2010-м году группировка была признана в России экстремистской и запрещена.

В первый раз Марцинкевич был осуждён на три года колонии в начале 2008 года по заявлению политика Алексея Навального. За год до того группа праворадикалов во главе с Тесаком явилась на дебаты с участием Навального в московском клубе "Билингва", где они принялись скандировать нацистское приветствие.

В 2009 году Марцинкевич получил еще один тюремный срок за разжигание национальной розни: как установил суд, в июне 2006 года он с единомышленниками инсценировал ритуальную казнь "таджикского наркоторговца", видеозапись которой выложил в интернет.

После выхода из тюрьмы Тесак создал движение "Оккупай-педофиляй" в социальной сети "ВКонтакте" и организацию "Реструкт", немногочисленные члены которых пытались преследовать людей, которых они сочли педофилами, а также выходцев из стран Средней Азии. Позже появился проект "Оккупай-наркофиляй".

Уехав из России, националист жил в Беларуси, где подвергался аресту за драку. России Тесак был выдан властями Кубы, где он был задержан за нарушение миграционного законодательства.

В 2014 году районный суд Москвы приговорил Марцинкевича за разжигание межнациональной вражды к пяти годам колонии строгого режима. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание до двух лет и 10 месяцев лишения свободы.

В ноябре 2016 года Марцинкевич должен был выйти на свободу, однако ему были предъявлены новые обвинения в серии тяжких преступлений, совершенных под предлогом борьбы с распространением наркотиков. Тесака также привлекли к ответственности за книгу, которая описывает его предыдущее пребывание в тюрьме, и дали новый срок.

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