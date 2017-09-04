Суд оставил Серебренникова под арестом и разрешил прогулки

Мосгорсуд признал законным домашний арест режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа", передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы изменить, апелляционную жалобу адвоката — удовлетворить частично, разрешить Серебренникову ежедневные прогулки с 18:00 до 20:00", — огласила решение судья в понедельник.

Ранее защита просила о более мягкой мере пресечения для Серебренникова — в частности, отпустить его под залог в 68 млн рублей — сумму, в хищении которой его обвиняют.

В то же время следователь отказал режиссеру в ежедневных прогулках — таким образом, это решение было отменено.

Серебренников, а также экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

22 августа стало известно, что в деле "Седьмой студии" появился новый фигурант — исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова, которая в настоящее время скрывается от следствия. В понедельник защита режиссера заявила, что объявленная в розыск продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила документальные подтверждения целевого расходования денег.