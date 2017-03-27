Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной массовой акции в центре столицы, передает в понедельник корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, суд признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).

Ранее по статье 20.2.2 КоАП РФ к административной ответственности в Москве были привлечены несколько уличных музыкантов.

Как сообщалось, Навальный был задержан 26 марта на улице Тверская в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции.

Всего число задержанных, по данным полиции, составило около 500 человек. Между тем источник, знакомый с ситуацией, позже сообщил агентству, что, по уточненным данным, в отделы полиции было доставлено 1030 участников несогласованного мероприятия.