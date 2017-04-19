Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ

Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ.

Соответствующее решение огласил председатель инстанции Ронни Абраам, пишет ТАСС.



В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.



По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.



Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В тот же день украинская сторона обратилась к инстанции с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности, потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".



Позиция России



В свою очередь российская позиция заключалась в том, что Международный суд ООН должен отказать Киеву. Как отметил директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, на рассмотрении суда находятся "два различных дела, которые Украина искусственно соединила для того, чтобы обвинить население ДНР и ЛНР (провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. ТАСС) в терроризме, а Россию — в поддержке терроризма и преследовании этнических меньшинств".

При этом, по его словам, применительно к обоим случаям, Украина не смогла доказать необходимость установления обеспечительных мер. Говоря о предполагаемых нарушениях Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, представитель РФ обратил внимание на то, что ни одна международная организация и ни одна другая страна, за исключением самой Украины, не характеризуют события на востоке Украины как терроризм или финансирование терроризма.



Касаясь Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, он заметил, что Украина, прося суд не верить России и многочисленным заявлениям жителей Крыма, в то же время предлагает опираться на документы организаций, у которых даже нет представителей на полуострове. Кроме того, по словам российского представителя, в обоих случаях суд не обладает необходимой юрисдикцией, а в самой ситуации "не существует ни риска непоправимого ущерба, ни срочной необходимости", что является необходимым условием для установления обеспечительных мер.