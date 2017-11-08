Суд не принял иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск, поданный Алексеем Навальным к президенту России Владимиру Путину из-за того, что региональные власти не позволяют оппозиционеру встречаться с потенциальными избирателями.

По словам юриста Ивана Жданова, работающего в основанном Навальным Фонде борьбы с коррупцией, ему сообщили об отказе в принятии иска по телефону. В пресс-службе суда агентству ТАСС подтвердили, что иск не принят к рассмотрению.

По словам пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко, суд счел, что иск не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, а из его содержания не следует, что права и законные интересы истца нарушены.

Жданов считает доводы суда несостоятельными. По его словам, поданный иск точно подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, так как другого порядка нет, и в документе указано, как именно нарушаются права Навального.

В связи с этим Жданов пообещал обжаловать отказ в принятии иска после того, как получит соответствующее постановление.

Алексей Навальный подал иск к Владимиру Путину на прошлой неделе. Причиной обращения в суд стало то, что ему, политику, заявившему о намерении баллотироваться в президенты России, власти всех крупных городов отказали в проведении встреч с гражданами.

"В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы", — заявил Навальный, отметив, что в неделю получает по 200 отказов во встречах с избирателями.

По мнению Навального, указания местным властям не допускать его встреч с избирателями отдает лично Путин. "Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным", — заявил он.

Тема отказа Навальному и оппозиции в целом во встречах с избирателями под неубедительными предлогами поднималась на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека.

"Будь он хоть трижды Навальный — ни в конституции, нигде не сказано о лишении оппозиции гражданских прав", — заявил тогда журналист Николай Сванидзе.

В ответ Путин пообещал подумать, что сделать для пользы гражданского общества, выразив при этом мнение, что некоторые организаторы мероприятий специально обостряют ситуацию, чтобы привлечь внимание.

Алексей Навальный активно ведет предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые должны состояться в России в марте 2018 года.

При этом пока, как заявили в Центральной избирательной комиссии, у него нет шансов быть зарегистрированным из-за судимости по делу "Кировлеса" — спорному процессу, проходившему, как установил ЕСПЧ, с многочисленными нарушениями прав подсудимых.