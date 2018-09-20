Суд назначил Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу

Суд во Франции назначил психиатрическую экспертизу лидеру французских националистов Марин Ле Пен. Такое решение суд принял из-за кадров с казнями, совершенными боевиками запрещенного в России и ряде стран мира "Исламского государства", которые Ле Пен опубликовала в своем твиттере в 2015 году.

Копию постановления суда от 12 сентября Ле Пен выложила в своем твиттере. Согласно документу, суд хочет, чтобы экспертиза установила, страдает ли политик каким-либо психическим заболеванием и, если да, то могло ли оно повлиять на осознание ею своих действий в то время, когда она публиковала твиты.

Экспертиза также должна опередилить, может ли психическое здоровье Ле Пен создавать угрозу для общественности.

Ле Пен назвала решение суда безумным. "Этот режим действительно начинает пугать", — написала она в своем твиттере.

"Я думала, что имею право на все, но нет! За осуждение в твитах ужасов, которые творят ИГ, мне назначили психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!" — добавила политик.

Позже она сообщила журналистам, что не будет проходить экспертизу. "Хотела бы я посомтреть, как судья попытается меня заставить это сделать", — цитирует ее слова агентство Рейтер.

Что это за дело?

Следственные органы Франции начали расследование в отношении Ле Пен после того, как в декабре 2015 года она опубликовала у себя в твиттере три изображения с убийствами, совершенными боевиками ИГ. На одном из них они обезглавливали американского журналиста Джеймса Фоули, на втором показан танк, перезжающий мужчину в оранжевом комбинезоне, на третьем в клетке заживо сожгли иорданского летчика Муата аль-Касабеха.

Ле Пен подозревают в распространении изображений насильственного характера, которые могут быть доступны несовершеннолетним. Согласно французскому законодательству, за публикацию таких снимков можно получить тюремный срок до трех лет или штраф в размере 75 тысяч евро.

У Ле Пен был парламентский иммунитет, который гарантировал ей защиту от уголовного преследования, однако в марте прошлого года депутаты Европарламента лишили ее иммунитета из-за публикаций в твиттере фотографий зверств ИГ.

Кто такая Марин Ле Пен?

Марин Ле Пен возглавляет крайне правую французскую партию "Национальный фронт". Летом этого года партию переименовали в "Национальное объединение". Как объясняла сама Ле Пен, такой шаг направлен на расширение электората. В СМИ связывали переименование партии с тем, чтобы ее перестали отождествлять с расизмом.

Ле Пен участвовала в президентстких выборах во Франции в 2017 году, однако проиграла их, набрав 33% голосов во втором туре. Во время предвыборной кампании она обещала сократить взаимодействие с органами Евросоюза, попытаться выйти из еврозоны, вернуть во Францию франк в качестве национальной валюты.

Она также выступает за вывод вооруженных сил Франции из-под командования НАТО и за ограничение иммиграции (в частности, из мусульманских стран).

Ле Пен неоднократно высказывалась за отмену санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Сам полуостров она называла неотъемлемой частью России.