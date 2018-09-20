20.09.2018, 20:30

Суд назначил Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу

 (9)
bbcrussian.com
EST
FRANCE-POLITICS-PARTY-FN
FRANCE-POLITICS-PARTY-FNFoto: PHILILPPE HUGUEN, AFP

Суд во Франции назначил психиатрическую экспертизу лидеру французских националистов Марин Ле Пен. Такое решение суд принял из-за кадров с казнями, совершенными боевиками запрещенного в России и ряде стран мира "Исламского государства", которые Ле Пен опубликовала в своем твиттере в 2015 году.

Копию постановления суда от 12 сентября Ле Пен выложила в своем твиттере. Согласно документу, суд хочет, чтобы экспертиза установила, страдает ли политик каким-либо психическим заболеванием и, если да, то могло ли оно повлиять на осознание ею своих действий в то время, когда она публиковала твиты.

Экспертиза также должна опередилить, может ли психическое здоровье Ле Пен создавать угрозу для общественности.

Ле Пен назвала решение суда безумным. "Этот режим действительно начинает пугать", — написала она в своем твиттере.

"Я думала, что имею право на все, но нет! За осуждение в твитах ужасов, которые творят ИГ, мне назначили психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!" — добавила политик.

Позже она сообщила журналистам, что не будет проходить экспертизу. "Хотела бы я посомтреть, как судья попытается меня заставить это сделать", — цитирует ее слова агентство Рейтер.

Что это за дело?

Следственные органы Франции начали расследование в отношении Ле Пен после того, как в декабре 2015 года она опубликовала у себя в твиттере три изображения с убийствами, совершенными боевиками ИГ. На одном из них они обезглавливали американского журналиста Джеймса Фоули, на втором показан танк, перезжающий мужчину в оранжевом комбинезоне, на третьем в клетке заживо сожгли иорданского летчика Муата аль-Касабеха.

Ле Пен подозревают в распространении изображений насильственного характера, которые могут быть доступны несовершеннолетним. Согласно французскому законодательству, за публикацию таких снимков можно получить тюремный срок до трех лет или штраф в размере 75 тысяч евро.

У Ле Пен был парламентский иммунитет, который гарантировал ей защиту от уголовного преследования, однако в марте прошлого года депутаты Европарламента лишили ее иммунитета из-за публикаций в твиттере фотографий зверств ИГ.

Кто такая Марин Ле Пен?

Марин Ле Пен возглавляет крайне правую французскую партию "Национальный фронт". Летом этого года партию переименовали в "Национальное объединение". Как объясняла сама Ле Пен, такой шаг направлен на расширение электората. В СМИ связывали переименование партии с тем, чтобы ее перестали отождествлять с расизмом.

Ле Пен участвовала в президентстких выборах во Франции в 2017 году, однако проиграла их, набрав 33% голосов во втором туре. Во время предвыборной кампании она обещала сократить взаимодействие с органами Евросоюза, попытаться выйти из еврозоны, вернуть во Францию франк в качестве национальной валюты.

Она также выступает за вывод вооруженных сил Франции из-под командования НАТО и за ограничение иммиграции (в частности, из мусульманских стран).

Ле Пен неоднократно высказывалась за отмену санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Сам полуостров она называла неотъемлемой частью России.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Госсуд окончательно оправдал руководителя строительной фирмы, обвинявшегося в содействии мошенничеству с льготой

20.09.2018
Госсуд во вторник постановил не принимать к рассмотрению дело председателя правления Trev-2 Grupp Свена Пертенса, тем самым окончательно оправдав его.
Подробнее


ВИДЕО: На волосок от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

20.09.2018
В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

ВАДА восстановило Российское антидопинговое агентство. В США недовольны

20.09.2018
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), состоявшийся на Сейшельских островах, проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), деятельность которого была приостановлена в 2015 году.
Подробнее


МВД Эстонии ищет учителей эстонского языка для арабоговорящих людей

20.09.2018
Министерство внутренних дел начало поиски организации, которая смогла бы научить эстонскому языку приехавших в Эстонию арабоговорящих людей. На эти цели выделяется до 150 000 евро, сообщает rus.err.ee.
Подробнее