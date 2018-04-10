Суд над зарезавшим двух человек в Турку: обвиняемый не раскаивается

В суде города Турку идет судебное заседание по делу о нападении с ножом и массовом убийстве, которые произошли прошлым летом. Суд постановил, что подозреваемый будет находится на заседании в наручниках.

Прокурор требует обвинить марокканца Абдеррахмана Буанана в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористическими намерениями, пишет Yle.

По словам самого обвиняемого, он планировал убить одного или двух человек. Буанан признался, что прибыл на площадь с целью совершения теракта. Защита обвиняемого, однако, заявила, что его деяния не попадают под указанное в уголовном кодексе определение о террористических намерениях.

Буанан убил ножом двух человек и ранил восьмерых в центре Турку в августе прошлого года.