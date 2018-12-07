Суд над Януковичем: главные факты о резонансном процессе

Среди главных аргументов — обращение Виктора Януковича к российскому руководству с просьбой ввести в Украину российские войска. ГПУ предоставила суду видеозапись, на которой на заседании Совета Федерации России весной 2014 было зачитано письмо Януковича с такой просьбой. К материалам дела приобщена в качестве доказательства фотокопия обращения Януковича к президенту России Владимиру Путину.

Бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, выступая в суде как свидетель обвинения, рассказал о своем присутствии при ходатайстве тогдашнего постпреда России в ООН Вячеслава Чуркина к генеральному секретарю ООН. В ходатайстве, как рассказал Сергеев, речь шла о том, чтобы Организация Объединенных Наций приняла как официальный документ обращение Януковича к Путину с просьбой об использовании российских войск в Украине. В качестве свидетеля суд заслушал и президента Украины Петра Порошенко. Всего, как сообщается, со стороны обвинения были заслушаны около полутора десятков свидетелей.

Аргументы защиты

Адвокаты Виктора Януковича отрицают выдвинутые в адрес бывшего президента Украины обвинения и просят суд оправдать подсудимого. Защита также отрицает утверждения о самоустранении Януковича от исполнения обязанностей президента Украины. Побег Януковича в Россию в феврале 2017 защитники обосновывали угрозой жизни, которая якобы возникла для действующего на тот момент главы государства.

Среди свидетелей со стороны защиты на суде выступили экс-начальник службы безопасности Януковича Константин Кобзарь. Поскольку он находится на территории аннексированного Россией Крыма, связь с ним была установлена ​​по видеоконференции. В качестве свидетелей защиты на суде выступили экс-охранник президента-беглеца Сергей Бернацкий и экс-депутат Верховной рады от Партии регионов, представитель президента в парламенте Анна Герман. Как сообщается, всего со стороны защиты были заслушаны почти 40 свидетелей.

Кто защищает Януковича в суде

Вначале Виктор Янукович нанял трех адвокатов частной компании Aver Lex, затем их число увеличилось до пяти. Это Игорь Федоренко, Виталий Сердюк, Адриана Фезекош, Александр Горошинский и Богдан Биленко. Впоследствии

Янукович временно отзывал своих адвокатов от участия в процессе. После такого шага районный суд назначал нескольких государственных адвокатов по программе бесплатной правовой помощи. В последнее время защиту от государства осуществлял государственный адвокат Юрий Рябовол.

Ожидание выступления Януковича

После событий 2013-2014 годов Виктор Янукович сбежал в Россию. Поскольку приезжать в Украину Янукович отказывается, был введен временный механизм заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия. Благодаря этому стал возможным судебный процесс по делу Януковича.

Суд в Киеве был готов выслушать украинского экс-президента в режиме видеоконференции. Но Янукович так и не воспользовался такой возможностью. Хотя прецедент уже был: именно в режиме видео-конференции экс-президент, который на тот момент находился в Ростове-на-Дону, дал показания в ноябре 2016 года по делу о насилии милиции против демонстрантов Евромайдана. В этом деле Янукович проходил как свидетель.

Затянувшиеся дебаты

Назначенные еще весной 2018 судебные прения сторон переносились шесть раз по вине адвокатов. А когда выступления защиты все же начались, зачитывания адвокатами их речей растянулось на 50 часов. 30 октября суд объявил о завершении дебатов.

5 декабря адвокаты Януковича ходатайствовали еще об одном переносе даты его выступления в суде. В ответ судья напомнил, что суд уже соглашался на такое выступление в режиме видеоконференции и не посчитал оскорблением, чтобы тот выступал лежа. Таким образом, предоставив обвиняемому три недели на выздоровление, суд гарантировал ему право на выступление, а после того, как он им не воспользовался, суд решил завершить судебные слушания.

Продолжительность судебного процесса

Судебный процесс по делу Януковича о государственной измене начался весной 2017 года. До окончания слушаний состоялось 89 судебных заседаний. 5 декабря 2018 судья объявил о прекращении рассмотрения дела. Судьи отправились в совещательную комнату для подготовки вынесения приговор.