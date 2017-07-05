Суд над обвиняемыми в падении MH17 в Донбассе пройдет в Нидерландах

"Mõrv taevas" Foto: Pressimaterjal

Суд над подозреваемыми в причастности к падению малайзийского ”Боинга” рейса MH17 в Донбассе, пройдет в Нидерландах. Об этом в среду, 5 июля, заявили в голландском МИД, передает euronews.com.