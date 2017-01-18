В Санкт-Петербурге суд прекратил дело в отношении жителя города, которого хотели осудить по "закону Яровой". 44-летнего Дмитрия Угая обвиняли в том, что он с нарушениями вел миссионерскую деятельность и пытался обратить своих слушателей в вайшнавизм, одно из направлений индуизма.

Разбирательство по делу Угая длилось несколько месяцев и имело большой резонанс. Это один из первых в России прецедентов, когда основанием для юридических претензий стал "антитеррористический пакет поправок" депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, пишет Сергей Горяшко для Русской службы Би-би-си.

В итоге суд решил, что в действиях Угая правонарушения не было. Под аплодисменты сторонников он вышел из зала заседания. Программист заявил о "победе светлых сил" и пообещал продолжить свои лекции.

Слово, которое никто не запомнил

Пасмурным осенним днем 22 октября 2016 года программист Дмитрий Угай пришел в культурный центр "Лофт проект Этажи". Его пригласили прочесть часовую лекцию о йоге на фестивале здорового образа жизни, ведического знания и духовных практик "Ведалайф". Однако рассказ Угая о философии йоги через 40 минут прервала полиция.

Заявление о возможных правонарушениях, которые могут быть совершены во время мероприятий в "Этажах", написал житель Петербурга Наиль Насибулин, называющий себя "простым офисным работником" и "членом Святой Соборной и Апостольской Церкви".

Это заявление принял участковый 76-го отдела полиции центрального района Петербурга Арсен Магомедов. В тексте говорилось, что в "Этажах" будут осуществлять миссионерскую деятельность.

На суде Магомедов рассказал, что поскольку не является специалистом в этом вопросе, обратился в Центр "Э" (главное управление по противодействию экстремизму МВД). "Со мной связался оперуполномоченный, и с ним мы выехали в "Этажи", — рассказал Магомедов.

Участковый заявил, что лекцию Угая он слушал "минут десять". "Я вслушался: он рассказывал о йоге, о духовной составляющей. Я конкретно процитировать не могу, не помню", — признался Магомедов. Участковый подошел к Угаю и попросил у него разрешение на ведение миссионерской деятельности. Разрешения у него не было, и программиста-популяризатора йоги задержали.

На вопрос защитников Угая о том, откуда полиция узнала, что он якобы состоит в какой-то религиозной организации, участковый сказал, что узнал об этом из показаний двух женщин-свидетельниц. О ком именно идет речь, полицейский уточнить не смог. Как и не смог он ответить на вопрос, как ему стало ясно, что Угай рассказывает о вайшнавизме. Магомедов сказал, что он понял это со слов свидетелей лекции.

Угай, в свою очередь, утверждал, что слово "вайшнавизм" он в лекции вообще не употреблял.

"Являетесь ли вы специалистом в области религиоведения?" — спросил полицейского адвокат Угая.

"Нет", — ответил участковый.

"В академии МВД религиоведение изучали? Когда профессор читал лекции по религиоведению, останавливали его?"

"Я снимаю этот вопрос", — отреагировала судья.

Слушательница лекции Елизавета Ан на заседании заявила, что Угай больше рассказывал "о сути йоги", и религиозным, по ее мнению, выступление программиста не было. Слова "вайшнавизм" он не употреблял, подтвердила Ан.

Йога и гражданское общество

Петербуржец Наиль Насибулин, заявление которого послужило основанием для разбирательства, на суде подробно рассказал об обнаруженной им связи между организаторами фестиваля "Ведалайф" и вайшнавскими организациями.

На заседание он даже принес скриншоты с различных интернет-сайтов и просил приобщить их к делу. Судья напомнила ему, что таких ходатайств на суде он заявлять не может.

Ранее в своем "Фейсбуке" Насибулин объяснял решение написать заявление так: "Моя совесть не позволяет мне проходить мимо, когда я вижу, что неокрепшие молодые умы обманным путем и хитростью вовлекаются в новые нетрадиционные религиозные движения". Он также утверждал, что утратил общение с женой и родной сестрой, после того как их вовлекли в "эзотерический кружок, возглавляемый некоей гуру из США".

Защитник Угая на суде спросил Насибулина, упоминал ли Дмитрий в лекции слово "вайшнавизм". Насибулин признался, что не помнит. Он также сказал, что во время лекции Угай никаких названий религиозных объединений не упоминал. При этом Насибулин признался, что сам он не специалист ни в религиозных вопросах, ни в вопросе законодательства. "Я не знаю в точности закона", — сказал он, вызвав смех в зале.

Защита Угая настаивала на том, что его лекция не подпадает под понятие миссионерской деятельности. "Угай не мог нарушить закон, потому что миссионерскую деятельность не осуществлял", — отметил один из его адвокатов.

"Гражданам-не специалистам в области религиоведения показалось, что это миссионерская деятельность. Выводы научно не обоснованы", — отметил один из адвокатов.

Судья удалилась в совещательную комнату всего на шесть минут. "Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", — зачитала она решение, вернувшись.

Покидая зал, Угай пожал руку Наилю Насибулину по предложению последнего. Программист поблагодарил всех, кто его поддержал.

"Что меня сильно обрадовало — я увидел, что в России есть гражданское общество, — сказал он. — Индийская сторона выражала озабоченность [в связи с делом], и не хотелось бы, чтобы отношения наших стран испортились".

"Я обязательно продолжу читать лекции, в них нет ничего противоречащего моим убеждениям. Я шел на суд с уверенностью в своей правоте и был уверен, что победа светлых сил уже состоялась", — заявил он.

Как "пакет Яровой" отрегулировал миссионерскую деятельность

Понятие миссионерской деятельности, а также порядок ее ведения появились в законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" благодаря принятому летом "антитеррористическому пакету поправок" депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова.

В итоге сейчас миссионерством считается, в частности, "публичное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний", "проповедническая деятельность" и "проведение молитвенных и религиозных собраний".

Закон запрещает проповедовать в жилых помещениях. Запрещена и миссионерская деятельность, направленная на нарушение общественной безопасности, призывающая к экстремизу и разрушению семьи. Кроме того, миссионерами могут быть лишь члены религиозных организаций с государственной регистрацией.

Эти поправки публично критиковались рядом религиозных организаций, в том числе и представителями традиционных конфессий. Их не устроило, что с ними никто не посоветовался при подготовке нововведений.

"Всю кафедру сажать?"

Соавтор антитеррористических поправок сенатор Виктор Озеров заявил Би-би-си, что, по его мнению, не стоит сводить дело Угая к изменениям в законодательстве.

"Закон этот появился не потому, что нам с Ириной Яровой было нечего делать, — утверждает он. — Много людей, попав под влияние миссионерской деятельности, совершают злодеяния, стали террористами". Сенатор подчеркнул, что проповедовать никто не запрещал, просто нужно всё оформлять в соответствии с требованиями закона.

В то же время Озеров признал, что йогой в России занимается много людей: "Если всех привлекать к ответственности, широкая скамья подсудимых появится".

Президент Федерации йоги России Сергей Репин в разговоре с Би-би-си назвал дело Угая "ужасной историей".

"Я закончил восточное отделение МГИМО. Тогда всю кафедру надо сажать? Люди читают лекции о разных мировых религиях. Что плохого в том, чтобы знать историю?", — недоумевает Репин. Он вспоминает, что в 2012 году федерация проводила чемпионат мира, на который приехали две команды из Ирана. Даже там, в исламской стране, к йоге нет никаких вопросов, подчеркивает Репин.

"Уж кого могли бы [власти] зацепить, ну уж не йогов. Все равно что собаку пнуть на улице. Всё, как в кошмарном сне", — сказал Репин. Он добавил, что несмотря на политическую пассивность, федерация выполняет государственные задачи — поддерживает здоровый образ жизни и принцип ненасилия.

На сегодняшний день йога в России не имеет статуса вида спорта. Российские власти, по мнению Репина, относятся к ней со скепсисом, поскольку это не только гимнастика, но и духовная практика. Он убежден, что Русская православная церковь чувствует в этом угрозу.

Российский президент Владимир Путин ранее высказывался о йоге в благожелательном ключе. В июле 2015 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он пообещал, что попробует заняться йогой, поскольку она "не может не привлекать". "Я посмотрю, что буду в состоянии сделать исходя из уровня своей спортивной подготовки", — пообещал Путин.