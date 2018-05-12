12.05.2018, 13:50

Суд Милана реабилитировал экс-премьера Италии Берлускони

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NEWSru.com
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Silvio Berlusconi
Silvio BerlusconiFoto: Lenny / IPA/SIPA

Надзорный суд Милана решил реабилитировать экс-премьера Сильвио Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Об этом пишет Corriere della Sera.

Постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, согласно которым 81-летний политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах, отмечает РИА "Новости".

Решение суда может быть обжаловано прокуратурой Милана, но пока оно считается вступившим в законную силу.

Верховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении Берлускони Апелляционным судом Милана по делу Mediaset. Экс-премьер был приговорен к четырем годам лишения свободы за финансовые махинации, но при этом срок заключения ему был автоматически сокращен до одного года согласно закону о помиловании от 2006 года. Затем в связи с преклонным возрастом Берлускони тюремный срок ему был заменен на социальные работы в доме для престарелых.

Запрет для экс-премьера на занятие государственных должностей до сих пор оставался в силе. Берлускони при этом по-прежнему возглавляет партию "Вперед, Италия".

4 марта в Италии прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. В настоящее время переговоры о формировании нового национального правительства ведут лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Берлускони заявил, что в случае создания такого кабинета министров его партия будет находиться в "конструктивной оппозиции".

Если правительство сформировать не удастся, это приведет к новым досрочным выборам. В этом случае Берлускони сможет принять в них полноценное участие.

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