22.01.2018, 12:11

Суд ликвидировал фонд кампании Навального

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rus.delfi.ee
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Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: Evgeny Feldman, AP

Мещанский суд ликвидировал фонд ”Пятое время года”, который является юридическим лицом кампании Алексея Навального, сообщает "Медуза" со ссылкой на ”Медиазону”.

На ликвидации фонда настаивал Минюст РФ, утверждавший, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе. Кроме того, по версии Минюста, фонд ”Пятое время года” занимался неуставной деятельности, включая финансирование кампании Навального, и нарушал закон о персональных данных.

В штабе Навального обвинения Минюста категорически отвергали.

Леонид Волков, руководящий ”Пятым временем года” и возглавляющий штаб Навального, заявил, что решение суда будет оспорено. ”Пока продолжаем работать как работали”, — написал Волков в твиттере.



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