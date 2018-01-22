Суд ликвидировал фонд кампании Навального

Мещанский суд ликвидировал фонд ”Пятое время года”, который является юридическим лицом кампании Алексея Навального, сообщает "Медуза" со ссылкой на ”Медиазону”.

На ликвидации фонда настаивал Минюст РФ, утверждавший, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе. Кроме того, по версии Минюста, фонд ”Пятое время года” занимался неуставной деятельности, включая финансирование кампании Навального, и нарушал закон о персональных данных.

В штабе Навального обвинения Минюста категорически отвергали.

Леонид Волков, руководящий ”Пятым временем года” и возглавляющий штаб Навального, заявил, что решение суда будет оспорено. ”Пока продолжаем работать как работали”, — написал Волков в твиттере.

”Суд” совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста о ликвидации фонда ”Пятое время года”; у нас есть 30 дней на обжалование, пока продолжаем работать как работали. Сегодня постараюсь видео об этом записать. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 22, 2018







