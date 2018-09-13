13.09.2018, 15:50

Суд ЕС признал санкции против РФ из-за Украины правомерными

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Deutsche Welle
EST
Euroopa kohus
Euroopa kohusFoto: Francois Lenoir, REUTERS

Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить ограничения.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в четверг, 13 сентября, оставил в силе экономические санкции против ряда российских компаний. Стороны имеют право в течение двух месяцев обратиться в Европейский суд справедливости (высшая инстанция. — Ред.) с просьбой проверить законность решения.

"По существу суд установил, что Совет ЕС достаточно обосновал обжалованные правовые акты, — говорится в сообщении суда, имеющемся в распоряжении DW. — Провозглашенная цель обжалованных актов состоит в том, чтобы повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также поддержать мирное урегулирование кризиса".

В Суд Евросоюза с иском против Совета ЕС семь компаний обратились еще осенью-зимой 2014 года. "Роснефть" и "Газпром нефть", российские банки "Сбербанк", ВТБ и "Внешэкономбанк" (ВЭБ), а также украинский "Проминвестбанк" (дочка ВЭБ) и турецкий DenizBank (дочка "Сбербанка") просили отменить санкции, введенные против них за действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Евросоюз привязал санкции к минским соглашениям

Персональные санкции Брюссель начал вводить сразу после аннексии Россией украинского полуострова Крым, однако решение об экономических санкциях ЕС принял лишь в июле 2014 года — после того, как над Донбассом был сбит Boeing 777 рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". После этого ЕС привязал санкции к исполнению минских соглашений и продлевает их каждые полгода.

Ограничения касаются трех секторов. Во-первых, это запрет на экспорт и импорт оружия, а также на продажи товаров двойного назначения в РФ. Во-вторых, в энергетике в Россию нельзя поставлять товары, которые можно использовать для разведки или добычи нефти в глубоководных или арктических зонах, а также сланцевой нефти. В-третьих, в банковском секторе компании и граждане ЕС не могут покупать или продавать ценные бумаги со сроком более 30 дней, а также давать кредиты пяти принадлежащим российскому государству банкам и трем энергетическим компаниям. В список попали такие банки: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", ВЭБ и "Россельхозбанк". Энергетические компании — это "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

Истцы не удовлетворены аргументацией применения санкций

Истцы аргументировали свои жалобы большей частью тем, что Совет ЕС не представил оснований для введения санкций против них. Компания "Газпром нефть" утверждала, что имеет "недостаточные связи" с правительством РФ. Как известно, она почти на 96 процентов принадлежит "Газпрому", в котором контрольным пакетом акций владеет российское государство.

ТОП

В ВТБ, принадлежащем более чем на 60 процентов РФ, утверждали, что банк не управляется государством. Другие предприятия, например "Роснефть", заявляли, что ЕС нарушил свои обязательства по соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Россией, а также в рамках ВТО.

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