Суд арестовал восьмерых членов отстраненного правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости. В их числе — бывший вице-президент региона Уриол Жункерас.
На заседание суда в Мадриде пришло девять членов каталонского правительства, из них восемь были помещены под арест без права на выход под залог.
Арестованных министров обвиняют в бунте, мятеже и растрате государственных средств.
Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, который руководит департаментом по делам предпринимательства и науки, прокуратура попросила оставить на свободе под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии.
Движение "Национальная ассамблея Каталонии" уже призвало граждан выйти на улицы в знак протеста против решения суда.
Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.
Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".
27 октября парламент Каталонии объявил независимость Каталонии от Испании на основании прошедшего в начале месяца референдума, который не был признан официальным Мадридом. Конституционный суд Испании признал резолюцию незаконной.
В итоге власти Испании применили 155-ю статью конституции страны и ввели в автономном сообществе прямое управление, распустив парламент и местное правительство.