Суд арестовал восьмерых членов отстраненного правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости. В их числе — бывший вице-президент региона Уриол Жункерас.

На заседание суда в Мадриде пришло девять членов каталонского правительства, из них восемь были помещены под арест без права на выход под залог.

Арестованных министров обвиняют в бунте, мятеже и растрате государственных средств.

Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, который руководит департаментом по делам предпринимательства и науки, прокуратура попросила оставить на свободе под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии.

Движение "Национальная ассамблея Каталонии" уже призвало граждан выйти на улицы в знак протеста против решения суда.

Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".

27 октября парламент Каталонии объявил независимость Каталонии от Испании на основании прошедшего в начале месяца референдума, который не был признан официальным Мадридом. Конституционный суд Испании признал резолюцию незаконной.

В итоге власти Испании применили 155-ю статью конституции страны и ввели в автономном сообществе прямое управление, распустив парламент и местное правительство.