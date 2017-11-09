Суд арестовал имущество Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на квартиру, автомобиль и денежные средства художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн рублей, выделенных на культурный проект "Платформа".

"Судом вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на денежные средства, находящиеся на счетах, в сумме более 360 000 рублей, более 60 000 евро и денежные средства более 4 000 долларов. Также наложен арест его на квартиру и автомобиль", — сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого Итина (бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина — ИФ), а именно: на денежные средства свыше 80 000 долларов и 5 000 евро, а также на золотые изделия", — добавила пресс-секретарь.

По словам Царевой, решение о наложении ареста на имущество фигурантов было принято судом 11 октября.

Кирилл Серебренников, Юрий Итин, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродский — в следственном изоляторе. Ранее Басманный суд Москвы продлил всем фигурантам меру пресечения до 19 января 2018 года. До этой же даты продлен срок следствия. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на коллег.

В конце октября в рамках данного дела была отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества.

Ещё одна фигурантка — бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова — арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", его оперативное сопровождение осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.