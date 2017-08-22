Суд арестовал главного подозреваемого по делу о теракте в Турку, он отрицает убийство

Уездный суд Юго-западной Финляндии выдал ордер на арест подозреваемого в двух ”убийствах с террористическими целями” и восьми ”покушениях на убийство” Абдеррахима Мешкаха. Подозреваемый отрицает убийства, но признает причинение смерти двум лицам.

По словам начальника следствия Олли Тёюряса из Центральной криминальной полиции, мотивы преступления до сих пор неясны, сообщает YLE.

"На данный момент мы стараемся выяснить, действовал ли он один, и оказывал ли кто-нибудь влияние на его мышление. Мы хотим узнать, оказывали ли ему поддержку один или больше лиц, действиями, словами или инструкциями", — говорит начальник следствия.

По его словам, полиции известны имя и возраст подозреваемого мужчины. Полиция, однако, продолжает расследовать достоверность данных.

Полиция первоначально запросила ордер на арест в общей сложности пяти граждан Марокко. Один из них, однако, был отпущен на свободу во вторник. Остальные четверо отрицают свою вину. Суд рассмотрит запросы полиции на арест четверых марокканцев.

Два человека погибли, восемь были ранены в пятницу в результате нападения с ножом в центре Турку.