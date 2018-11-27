Суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы

Речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке, передал корреспондент "Интерфакса" из здания суда.

Роман Мокряк — командир малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". Следствие просило арестовать 32-летнего лейтенанта на время предварительного следствия. А адвокат Джемиль Темишев просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы: залог или домашний арест. "Не представлено никаких доказательств, что он представляет опасность для окружающих", — сказал защитник.

Мокряк сообщил на заседании, что ранее пять лет служил в Крыму.

Заседания проходили в трех залах суда. Санкции рассматривали три судьи.

Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила журналистам, что арестованных доставят в СИЗО Симферополя.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Meduza отмечает, что по этой статье морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Избрание меры пресечения остальным задержанным ожидается в среду.