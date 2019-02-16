16.02.2019, 17:30

Стыдные вопросы об Афганской войне. Советский Союз собирался завоевать Афганистан? Американцы помогали террористам? Сколько людей погибли?


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фото иллюстративноеfoto: jaanus piirsalu

15 февраля исполняется 30 лет с момента вывода последних советских солдат из Афганистана. Они пробыли в этой стране больше девяти лет — это самая длинная война в истории России XX века. Почему советские руководители решились на вторжение, хотя до последнего не хотели этого? Какова реальная роль США в конфликте? Как оценивают войну современные российские власти? ”Медуза” отвечает на главные вопросы об Афганской войне.

Афганистан враждовал с СССР? Вторжение произошло из-за этого?

Географическое положение Афганистана предопределило его стратегическую значимость еще для царской России: после завоевания региона, получившего название Средней Азии (сегодня там располагаются Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан), только он стал отделять российские владения от британской Индии. Во второй половине XIX века он чуть не стал причиной открытого конфликта между Российской и Британской империями. Англичане опасались, что русские присоединят Афганистан и выйдут к их границе.

В итоге стороны договорились, что Афганистан останется независимым буферным государством. Этот статус не оспаривал и Советский Союз, который с первых лет существования оказывал Афганистану активную экономическую помощь, даже несмотря на то что там сохранялась монархия. Советское влияние в стране постепенно росло, особенно после распада британской колониальной империи и ухода из региона англичан. В частности, афганское правительство не могло открыто запретить антимонархическую и марксистскую Народно-демократическую партию, а ее влияние распространилось на население и армию. А в апреле 1978 года члены НДП совершили государственный переворот.

То есть СССР воспользовался переворотом, чтобы усилить влияние в стране?

Новая власть обещала повысить уровень жизни, провести земельную реформу в пользу крестьян, усилить госсектор экономики, уравнять женщин в правах, демократизировать политическую жизнь. Но, разрешив крестьянам не отдавать долги крупным землевладельцам и запретив ростовщичество в принципе, правительство не придумало других способов кредитования крестьян. Новых собственников земли не обеспечили водой, семенами, орудиями труда, удобрениями. Власть игнорировала традиционно значительную роль, которую играло исламское духовенство, и настроила его против себя. Даже советники из СССР рекомендовали реформаторам все же учитывать местную специфику.

Против политики НДП начались вооруженные выступления. Оппозицию поддержали многие религиозные деятели, на ее сторону перешли тысячи солдат и офицеров. Власти усиливали репрессии: общее число жертв режима до прихода советского вторжения колеблется, по разным оценкам, от 17 до 45 тысяч человек. За несколько лет до советского вторжения из Афганистана бежало около 600 тысяч человек.

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Руководители НДП неоднократно обращались к СССР с просьбой оказать им прямую вооруженную помощь, но всякий раз советские лидеры отвечали им отказом. Судя по архивным документам, в Москве очень хорошо представляли возможные последствия ввода войск — затяжную повстанческую войну и крайне негативную международную реакцию. В ЦК КПСС считали, что у власти в Афганистане и так дружественный режим, который сам должен справиться с внутренними проблемами. Кроме того, в Москве были недовольны главой НДП Хафизуллой Амином, который не только приказал казнить прежнего главу партии Тараки, но и, по данным, не подтвержденным до сих пор, мог сотрудничать с ЦРУ.

Почему же Советский Союз все-таки вторгся в Афганистан?

Судя по всему, ключевую роль в решении о начале военной операции сыграла международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками. Американский конгресс отклонил проект договора об ограничении стратегических вооружений, а в конце 1979 года НАТО приняло решение разместить в Западной Германии ракеты ”Першинг”, способные достичь территории СССР. В руководстве Советского Союза посчитали, что в такой ситуации установление полного контроля над Афганистаном было бы возвращением баланса между сторонами. Решение Политбюро о вводе войск было принято в тот же день, что и о размещении ”Першингов”.

Но руководство СССР опасалось не только влияния США. В феврале 1979 года в Иране, граничащем с Афганистаном на западе, победила Исламская революция, и первые мятежи против НДП активно поддерживали иранские религиозные деятели. В СССР считали, что радикальная политика Хафизуллы Амина увеличивает популярность исламистов, поэтому необходимо как можно скорее остановить его.

Сторонников силового решения в руководстве Советского Союза было трое — председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко. Категорически против выступал председатель Совета министров Алексей Косыгин — он единственный из 12 членов Политбюро ЦК КПСС, кто не подписал решение о вводе войск, что стало одной из причин его скорой отставки. Решающее слово принадлежало Леониду Брежневу. Впоследствии некоторые его помощники говорили, что здоровье генсека к тому времени настолько ухудшилось, что, возможно, он не вполне отдавал себе отчет в своих действиях.

Но ведь уже был провальный опыт американцев во Вьетнаме? Зачем было повторять те же ошибки?

Параллель с вьетнамской войной была очевидна всем, в том числе руководству СССР. Советские лидеры неоднократно отказывали афганским ”товарищам” в помощи, мотивируя это тем, что Советский Союз не может одновременно клеймить американскую ”военщину” за вторжение во Вьетнам и делать то же самое. Но у советских лидеров этого поколения был другой собственный опыт — подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году и антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году.

В обоих случаях советским войскам удалось буквально за несколько дней сменить неугодных лидеров и вернуть ситуацию под свой контроль. Международная реакция была бурной, но краткосрочной, протесты довольно быстро стихли. К тому же, если в Венгрии и Чехословакии советские войска смещали относительно либеральных лидеров, то в Афганистане им предстояло свергнуть диктатора с явно тоталитарными замашками. Это давало дополнительную надежду на то, что и внутри, и снаружи ситуация не будет восприниматься слишком болезненно.

Но в Москве, похоже, недооценили того обстоятельства, что к концу 1979 года в Афганистане шла, по сути, полноценная гражданская война — вооруженные столкновения происходили в 18 из 26 провинций. С одной стороны, это означает, что республика была, скорее всего, обречена и без советского вмешательства. С другой стороны, это предопределило и то, что советская армия заведомо вовлекалась в долговременный конфликт.

27 декабря 1979 года советский спецназ взял штурмом резиденцию Амина в Кабуле. Глава государства в ходе штурма был убит. По официальной советской версии, диктаторский режим Амина был свергнут ”здоровым, патриотическим большинством НДП, Революционного совета и вооруженных сил Демократической Республики Афганистан”, путем вооруженного восстания, а он сам расстрелян по решению революционного суда. Нахождение в это время советских войск в Кабуле было объявлено чистым совпадением. Новым главой государства стал более умеренный Бабрак Кармаль, который при Амине бежал в СССР, опасаясь репрессий.

Кто воевал против Советского Союза? ”Талибан”?

Еще до вторжения СССР против правительства в Кабуле восстали хазарейцы — ираноязычный народ, живущий в центре Афганистана и особенно пострадавший от репрессий Амина. Поддержку хазарейцам оказали исламские власти Ирана. Уже в августе 1979 года в Хазараджате была провозглашена ”независимая исламская республика” во главе с ”Союзом исламских воинов Афганистана”.

Другой фактически независимой территорией стал Нуристан, жители которого в восьмидесятые годы воевали как против советских войск, так и против основных сил афганской оппозиции — их называли моджахедами. Моджахеды базировались в Пакистане, куда уходили для отдыха, переподготовки и в случае массированного наступления советских войск. Но при этом уже к середине восьмидесятых годов они контролировали значительную часть негородской территории Афганистана. Моджахеды не были единой политической силой. Каждая партия, как правило, считала своими те земли, из которых происходили ее члены. Не было у них и единой идеологии, хотя большинство противопоставляло себя ”безбожникам”-коммунистам.

Талибов среди моджахедов не было. Наоборот, эта группировка, название которой переводится как ”студенты”, возникла через несколько лет после вывода советских войск в ответ на неспособность моджахедов остановить войну. ”Талибан” объяснял это недостаточной приверженностью старшего поколения исламу и стал первой исламистской группировкой нового поколения, практикующей террористические методы.

Правда, что США оказывали военную помощь противникам СССР?

СССР считал, что защищает в Афганистане свои стратегические интересы и пытается обезопасить себя от потенциального наступления с юга. На Западе и в США, естественно, восприятие ситуации было другим. Установление прокоммунистического режима в Афганистане там посчитали попыткой СССР расширить сферу влияния — и это на фоне американского поражения во Вьетнаме, Уотергейтского скандала и левацкого террора в Европе, когда изнутри положение западного мира казалось как никогда неустойчивым. Враждебности к просоветским властям Афганистана добавляло то, что за время их правления там погиб американский посол Адольф Дабс — его похитили радикально настроенные боевики, он был убит во время операции по освобождению.

Однако распространена и точка зрения, согласно которой США сознательно втягивали СССР в афганский конфликт, желая, чтобы советская армия сама пережила ”вьетнамский кошмар” и при этом ослабила контроль над Восточной Европой. В этой интерпретации советское руководство нередко представляют жертвой политической провокации. В подтверждение этой версии приводят, в частности, интервью советника американского президента Джимми Картера Збигнева Бжезинского, который в середине девяностых говорил, что ”мы не заставляли русских вторгаться, но мы сознательно увеличивали вероятность этого”.

На самом деле основную поддержку исламской оппозиции оказывал соседний Пакистан, которому долгое время не удавалось убедить США в необходимости делать то же самое. Весной 1979 года позиция американской администрации начала меняться. Однако это было вызвано не столько желанием вовлечь СССР в конфликт, сколько уверенностью (которая вскоре оправдалась), что Советский Союз все равно вторгнется в Афганистан. В этом случае США будут заинтересованы в том, чтобы СССР не удалось достичь быстрого успеха.

Уже к концу 1979 года на территории Пакистана тренировки проходили около 35 тысяч человек, готовившихся воевать сначала с просоветским режимом, а потом и с советскими войсками. С начала 1980-х годов, после прихода к власти в США Рональда Рейгана, Америка резко активизировала помощь моджахедам. ЦРУ разработало операцию ”Циклон” с целью обеспечить повстанцев оружием, подготовить их к боевым действиям, а также привлечь добровольцев из других стран. Среди прочего боевикам поставляли переносные зенитно-ракетные комплексы ”Стингер”, которые нанесли большой урон советской авиации. Стоит также отметить, что, по мнению российских ученых, США тормозили и усилия по мирному урегулированию конфликта.

Считается, что в общей сложности США потратили на прямую поддержку военного противодействия СССР около 3 миллиардов долларов. Примерно во столько же оцениваются и затраты монархий Аравийского полуострова на те же цели. Но помощь моджахедам оказывали не только они, но и, например, Китай, который с конца шестидесятых годов был в очень плохих отношениях с СССР.

А верно, что США помогали в том числе террористам вроде бин Ладена?

Иностранная помощь моджахедам привела ко многим побочным последствиям. С одной стороны, она дала толчок развитию экономики Пакистана. С другой — из-за крайней коррумпированности местных властей на черный рынок поступило большое количество нелегального оружия, которое оказалось в руках у преступных группировок. Кроме того, пакистанские власти воспользовались экономическим ростом для того, чтобы активизировать собственное противостояние с соседней Индией, в том числе в области ядерного оружия.

Но самая известная проблема, связанная с иностранным участием в конфликте, — это радикализация политического ислама и распространение идей джихадизма, то есть тотальной террористической войны против всех немусульманских стран. Сторонники этой версии считают, что США и их союзники сами подготовили террористов, которые ответственны за организацию в том числе терактов 11 сентября 2001 года.

Эта версия зачастую сводится к фигуре Осамы бин Ладена, который в восьмидесятые годы участвовал в войне против СССР. И хотя прямая связь ЦРУ с ним до сих пор не доказана, тот факт, что многие моджахеды, получившие американскую финансовую помощь, сражавшиеся в Афганистане, впоследствии занялись терроризмом, не ставится под сомнение.

Судя по всему, в 1980-х годах американская администрация не придала большого значения антизападному настрою радикального исламизма. А главное, она не была готова к столь быстрому распаду СССР, после которого именно западные страны и Израиль стали очевидным врагом фундаменталистов. Впрочем, критики этой гипотезы утверждают, что американцы прекрасно понимали, с кем имеют дело, и старались помогать деньгами только внутриафганским оппозиционным боевикам — но не могли полностью контролировать пакистанские власти.

Правда, что американцы чуть не добились отмены Олимпиады-80 из-за войны в Афганистане?

Американцы постарались противопоставить СССР остальному миру. Среди дипломатических мер, которые предприняли США, был бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Идея была высказана советским диссидентом Андреем Сахаровым, выступавшим против вторжения и сосланным за это в Горький (ныне Нижний Новгород), и подхвачена администрацией Картера. Американские власти убеждали своих союзников, что таким образом не только оставят СССР в международной изоляции, но и донесут до советских граждан, насколько силен в мире протест против афганского вторжения.

Инициатива Картера поначалу не вызвала одобрения даже у многих западных правительств, настаивавших на том, что бойкот будет смешиванием спорта и политики. Некоторые союзники США так и не присоединились к бойкоту. Франция отправила в СССР существенно менее представительную сборную, чем планировалось изначально. Делегации Великобритании и Австралии тоже поехали в Москву в сильно урезанном виде и на частные средства. Зато в полном объеме к бойкоту присоединились, например, Китай, Албания и Иран, которые не были союзниками США, но имели свои счеты с СССР.

В итоге в Москву приехали команды из 88 стран — наименьшее представительство с момента Игр 1956 года. В 1984 году Олимпиада состоялась в Лос-Анджелесе, и Советский Союз объявил бойкот ей, но туда приехали делегации из 140 стран — членов Международного олимпийского комитета.

Почему Советский Союз вывел войска? Он выиграл или проиграл?

Можно сказать, что СССР проиграл войну, уже когда она затянулась больше чем на несколько недель. Если считать, что стратегической целью было установить стабильный просоветский режим, то он проиграл и с этой точки зрения, поскольку почти сразу после вывода советских войск в Афганистане с новой силой разгорелась гражданская война, которая закончилась свержением этого режима.

Советский Союз пытался инициировать мирное урегулирование еще в начале 1980-х годов, но долгое время был согласен только на фактическую капитуляцию боевиков лишь с частичными гарантиями безопасности для них. Ситуация стала меняться только при Михаиле Горбачеве. К началу перестройки в СССР Афганская война окончательно превратилась в фактор не только внешней, но и внутренней политики. Росло общественное недовольство затяжным конфликтом. Одним из культурных символов времени стал так называемый груз-200 — цинковый гроб с телом военнослужащего, погибшего в Афганистане.

Горбачев, сделавший ставку на нормализацию отношений с миром, полагал, что вывод войск из Афганистана будет с одобрением воспринят как внутри СССР, так и за его пределами. В целом так и получилось — благодаря выводу войск удалось договориться с США об ограничении гонки вооружений, которую Горбачев считал одним из ключевых факторов ослабления советской экономики. Началась нормализация отношений с Китаем.

В то же время именно при Горбачеве советские войска, желая обеспечить официальным властям как можно большие преимущества на время после своего ухода, предприняли несколько мощных наступлений против моджахедов.

Сколько всего людей погибли за время войны?

Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называются цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, — по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.

Правда, что СССР распался из-за Афганистана?

Внутренние процессы, которые предопределили распад СССР, были серьезно усилены Афганской войной. Некоторые ученые, в частности, считают, что неспособность советской армии одержать победу над моджахедами заставила Горбачева отказаться от ведения активных боевых действий против сепаратистских движений внутри СССР. И наоборот, вывод войск убедил сепаратистов в том, что они смогут эффективно противостоять Москве. Многие из ветеранов Афганистана, разочаровавшиеся в руководстве страны, сами стали активно участвовать в движениях за независимость своих регионов. Самый известный пример — первый лидер чеченских сепаратистов и генерал советской армии Джохар Дудаев, который в годы Афганской войны активно прибегал к ковровым бомбардировкам позиций противника.

Какова сейчас позиция России? Она признает свою ответственность за войну?

В 1989 году на Съезде народных депутатов, который в тот момент был главным органом власти в СССР, вопрос об оценке войны поднял Андрей Сахаров. Его заглушали хлопками, свистом, топотом, но свою речь он не прервал. 14 декабря 1989 года Сахаров умер. Через десять дней после его смерти II Съезд народных депутатов осудил ввод советских войск в Афганистан. В основу заявления был положен анализ, сделанный комитетом Верховного совета по международным делам.

”Этой акцией мы противопоставили себя большинству мирового сообщества, нормам поведения, которые должны быть приняты и соблюдаться в международном общении. Многочисленные нарушения этих норм другими государствами, имевшие место и тогда, и, к сожалению, в последнее время, не могут служить поводом к оправданию подобных действий со стороны нашего государства”, — отметили депутаты. С тех пор других официальных заявлений по этому поводу не принималось.

В феврале 2015 года Владимир Путин отметил, что, хотя ”ошибок было очень много”, причиной ввода войск в Афганистан стали ”реальные угрозы”. В ноябре 2018 года фракция КПРФ предложила пересмотреть политическую оценку Афганской войны. Думский комитет по обороне поддержал это предложение. Его члены считают, в частности, что ”условия введения советских войск в Афганистан были такими же, как условия введения российской армии на территорию Сирии”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это ”не вопрос повестки дня”, и оставил инициативу депутатов ”без комментария”. К моменту выхода статьи решение по этому поводу Госдумой не принято.

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