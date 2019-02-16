Стыдные вопросы об Афганской войне. Советский Союз собирался завоевать Афганистан? Американцы помогали террористам? Сколько людей погибли?

В итоге стороны договорились, что Афганистан останется независимым буферным государством. Этот статус не оспаривал и Советский Союз, который с первых лет существования оказывал Афганистану активную экономическую помощь, даже несмотря на то что там сохранялась монархия. Советское влияние в стране постепенно росло, особенно после распада британской колониальной империи и ухода из региона англичан. В частности, афганское правительство не могло открыто запретить антимонархическую и марксистскую Народно-демократическую партию, а ее влияние распространилось на население и армию. А в апреле 1978 года члены НДП совершили государственный переворот.

То есть СССР воспользовался переворотом, чтобы усилить влияние в стране?

Новая власть обещала повысить уровень жизни, провести земельную реформу в пользу крестьян, усилить госсектор экономики, уравнять женщин в правах, демократизировать политическую жизнь. Но, разрешив крестьянам не отдавать долги крупным землевладельцам и запретив ростовщичество в принципе, правительство не придумало других способов кредитования крестьян. Новых собственников земли не обеспечили водой, семенами, орудиями труда, удобрениями. Власть игнорировала традиционно значительную роль, которую играло исламское духовенство, и настроила его против себя. Даже советники из СССР рекомендовали реформаторам все же учитывать местную специфику.

Против политики НДП начались вооруженные выступления. Оппозицию поддержали многие религиозные деятели, на ее сторону перешли тысячи солдат и офицеров. Власти усиливали репрессии: общее число жертв режима до прихода советского вторжения колеблется, по разным оценкам, от 17 до 45 тысяч человек. За несколько лет до советского вторжения из Афганистана бежало около 600 тысяч человек.

Руководители НДП неоднократно обращались к СССР с просьбой оказать им прямую вооруженную помощь, но всякий раз советские лидеры отвечали им отказом. Судя по архивным документам, в Москве очень хорошо представляли возможные последствия ввода войск — затяжную повстанческую войну и крайне негативную международную реакцию. В ЦК КПСС считали, что у власти в Афганистане и так дружественный режим, который сам должен справиться с внутренними проблемами. Кроме того, в Москве были недовольны главой НДП Хафизуллой Амином, который не только приказал казнить прежнего главу партии Тараки, но и, по данным, не подтвержденным до сих пор, мог сотрудничать с ЦРУ.

Почему же Советский Союз все-таки вторгся в Афганистан?

Судя по всему, ключевую роль в решении о начале военной операции сыграла международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками. Американский конгресс отклонил проект договора об ограничении стратегических вооружений, а в конце 1979 года НАТО приняло решение разместить в Западной Германии ракеты ”Першинг”, способные достичь территории СССР. В руководстве Советского Союза посчитали, что в такой ситуации установление полного контроля над Афганистаном было бы возвращением баланса между сторонами. Решение Политбюро о вводе войск было принято в тот же день, что и о размещении ”Першингов”.

Но руководство СССР опасалось не только влияния США. В феврале 1979 года в Иране, граничащем с Афганистаном на западе, победила Исламская революция, и первые мятежи против НДП активно поддерживали иранские религиозные деятели. В СССР считали, что радикальная политика Хафизуллы Амина увеличивает популярность исламистов, поэтому необходимо как можно скорее остановить его.

Сторонников силового решения в руководстве Советского Союза было трое — председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко. Категорически против выступал председатель Совета министров Алексей Косыгин — он единственный из 12 членов Политбюро ЦК КПСС, кто не подписал решение о вводе войск, что стало одной из причин его скорой отставки. Решающее слово принадлежало Леониду Брежневу. Впоследствии некоторые его помощники говорили, что здоровье генсека к тому времени настолько ухудшилось, что, возможно, он не вполне отдавал себе отчет в своих действиях.