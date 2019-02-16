Стыдные вопросы об Афганской войне. Советский Союз собирался завоевать Афганистан? Американцы помогали террористам? Сколько людей погибли?

Советский Союз пытался инициировать мирное урегулирование еще в начале 1980-х годов, но долгое время был согласен только на фактическую капитуляцию боевиков лишь с частичными гарантиями безопасности для них. Ситуация стала меняться только при Михаиле Горбачеве. К началу перестройки в СССР Афганская война окончательно превратилась в фактор не только внешней, но и внутренней политики. Росло общественное недовольство затяжным конфликтом. Одним из культурных символов времени стал так называемый груз-200 — цинковый гроб с телом военнослужащего, погибшего в Афганистане.
Горбачев, сделавший ставку на нормализацию отношений с миром, полагал, что вывод войск из Афганистана будет с одобрением воспринят как внутри СССР, так и за его пределами. В целом так и получилось — благодаря выводу войск удалось договориться с США об ограничении гонки вооружений, которую Горбачев считал одним из ключевых факторов ослабления советской экономики. Началась нормализация отношений с Китаем.
В то же время именно при Горбачеве советские войска, желая обеспечить официальным властям как можно большие преимущества на время после своего ухода, предприняли несколько мощных наступлений против моджахедов.
Сколько всего людей погибли за время войны?
Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называются цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, — по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.
Правда, что СССР распался из-за Афганистана?
Внутренние процессы, которые предопределили распад СССР, были серьезно усилены Афганской войной. Некоторые ученые, в частности, считают, что неспособность советской армии одержать победу над моджахедами заставила Горбачева отказаться от ведения активных боевых действий против сепаратистских движений внутри СССР. И наоборот, вывод войск убедил сепаратистов в том, что они смогут эффективно противостоять Москве. Многие из ветеранов Афганистана, разочаровавшиеся в руководстве страны, сами стали активно участвовать в движениях за независимость своих регионов. Самый известный пример — первый лидер чеченских сепаратистов и генерал советской армии Джохар Дудаев, который в годы Афганской войны активно прибегал к ковровым бомбардировкам позиций противника.
Какова сейчас позиция России? Она признает свою ответственность за войну?
В 1989 году на Съезде народных депутатов, который в тот момент был главным органом власти в СССР, вопрос об оценке войны поднял Андрей Сахаров. Его заглушали хлопками, свистом, топотом, но свою речь он не прервал. 14 декабря 1989 года Сахаров умер. Через десять дней после его смерти II Съезд народных депутатов осудил ввод советских войск в Афганистан. В основу заявления был положен анализ, сделанный комитетом Верховного совета по международным делам.
”Этой акцией мы противопоставили себя большинству мирового сообщества, нормам поведения, которые должны быть приняты и соблюдаться в международном общении. Многочисленные нарушения этих норм другими государствами, имевшие место и тогда, и, к сожалению, в последнее время, не могут служить поводом к оправданию подобных действий со стороны нашего государства”, — отметили депутаты. С тех пор других официальных заявлений по этому поводу не принималось.
В феврале 2015 года Владимир Путин отметил, что, хотя ”ошибок было очень много”, причиной ввода войск в Афганистан стали ”реальные угрозы”. В ноябре 2018 года фракция КПРФ предложила пересмотреть политическую оценку Афганской войны. Думский комитет по обороне поддержал это предложение. Его члены считают, в частности, что ”условия введения советских войск в Афганистан были такими же, как условия введения российской армии на территорию Сирии”.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это ”не вопрос повестки дня”, и оставил инициативу депутатов ”без комментария”. К моменту выхода статьи решение по этому поводу Госдумой не принято.