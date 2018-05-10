10.05.2018, 10:55

Студент колледжа в Новосибирской области выстрелил в однокурсника и покончил с собой

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Интерфакс
EST
Tulistamine
PüstolFoto: Eero Vabamägi

По факту нападения студента первого курса колледжа на однокурсника в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст.30 п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, 10 мая в утреннее время 17-летний студент пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой.

Сокурсник был ранен в руку. Он находится в больнице под наблюдением врачей.

В сообщении говорится, что ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Прокуратура региона сообщает о проведении прокурорской проверки по факту происшествия. "Предварительно установлено, что сегодня, 10 мая, в утреннее время 16-летний учащийся колледжа в помещении учебного заведения из личных неприязненных отношений во время урока произвел из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учащихся", — сказано в сообщении.

В результате один из них был ранен в плечо. Двое студентов выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил перелом голеностопных суставов обеих ног, другой несовершеннолетний — перелом стопы. Нападавший вышел в коридор колледжа, где покончил с собой.

Ранее в Минздраве региона агентству также сообщали о троих пострадавших, в том числе одном с огнестрельным ранением и двоих с переломами. Пресс-служба областного правительства отмечала, что состояние здоровья раненого студента находится под особым контролем министерства здравоохранения Новосибирской области.

Как сообщалось, трагедия произошла в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина.

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