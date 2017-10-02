Стрелок из Лас-Вегаса покончил жизнь самоубийством до приезда полиции

64-летний американец Стивен Пэддок, открывший стрельбу в Лас-Вегасе в разгар фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest, в результате которой не менее 50 человек погибли и 406 получили ранения различной степени тяжести, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в офисе местного шерифа, передает AP.

По предварительным данным, Пэддок был найден мертвым в номере отеля, из которого он вел стрельбу по толпе. Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили его тело и, по меньшей мере, 10 единиц огнестрельного оружия.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, Пэддок заехал в отель в минувший четверг, 28 сентября. Он подчеркнул, что предполагаемый убийца свел счеты с жизнью еще до приезда сотрудников правоохранительных органов в гостинице.

При этом ранее в СМИ фигурировала версия о том, что Пэддока застрелили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия по сигналу тревоги.