Стрелок из Лас-Вегаса мог быть психом без диагноза. В его номере нашли записку

Источники американских СМИ рассказали о ходе следствия по делу о самом кровавом расстреле в истории США. Телеканал CNN сообщает, что в номере гостиницы, откуда вел стрельбу Стивен Пэддок, нашли записку.

Мотив это, впрочем, не прояснило: на листке были расчеты по баллистике. Собеседники ABCNews утверждают, что Пэддок мог страдать не диагностированным психическим заболеванием — такая картина складывается из допросов людей, с которыми он контактировал.

Ранее следствие сообщило о найденных в номере рукописных записях, но не раскрыло их содержания. Некоторые СМИ предположили, что речь могла идти о предсмертной записке, однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо категорически отверг такую версию.

Первоначально записка, найденная в номере на 32-м этаже отеля Mandalay Bay, озадачила следствие: там были только номера, и напрашивалась мысль о каком-то зашифрованном послании. При анализе записей выяснилось, что Пэддок на бумажке высчитывал траекторию полета пули с высоты, чтобы совершать более точные выстрелы по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Он убил 58 человек и ранил более 500, а затем покончил с собой до прибытия к его дверям полиции.

Псих без диагноза

Главное, что озадачивает следствие — возможный мотив Пэддока. Пожилой миллионер, увлекающийся азартными играми, при первом приближении не был похож на типичного обозленного жизнью убийцу.

Однако ABCNews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что теперь следствие полагает, что у Пэддока могло быть тяжелое психическое заболевание. И об этом не знали даже его родственники. Следователи, которые провели в последние дни беседы с сотнями лиц, имеющих к личности Пэддока и к данному происшествию хоть какое-то отношение, все более активно склоняются к это версии, утверждает телеканал.

Источники ABC отмечают, что убийца, несмотря на финансовое благополучие, испытывал трудности при общении с людьми. Знавшие Пэддока описывают его как скрытного, тяжело идущего на контакт человека, который крайне нелегко устанавливал длительные отношения, передает ТАСС.

Отмечается, что он так любил азартные игры, что мог часами сидеть за автоматами в казино, не обращая внимания на окружающих.

Как рассказали источники ABC в правоохранительных органах, будущий преступник демонстрировал ряд качеств социофоба, которые в целом типичны для многих людей, устраивавших в прошлом массовые расстрелы.