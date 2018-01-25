25.01.2018, 20:40

Стрелки часов Судного дня перевели вперед

 (16)
Gazeta.ru
EST
tuumaplahvatus
фото иллюстративноеFoto: AFP

Исполнительный директор издания Bulletin of Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о том, что символические часы Судного дня, указывающие на угрозу ядерной катастрофы, перевели на тридцать секунд вперед.

”Главные ядерные игроки находятся на грани начала новой гонки вооружений, которая будет очень дорогой и увеличит риск несчастных случаев и непонимания. Ядерное оружие по всей планете станет скорее более, чем менее распространенным из-за вложений наций в свой ядерный потенциал”, — говорится в тексте сообщения.

В данный момент стрелки часов Судного дня показывают 23.58.

Ранее сообщалось, что террористы пообещали Америке ”джихад в киберпространстве”.

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