Стрельбу в школе в Калифорнии устроил муж учительницы начальных классов

Жертвами стрельбы в одной из школ города Сан-Бернардино в Калифорнии (США) стали учительница начальных классов, являвшаяся супругой нападавшего, и ее восьмилетний ученик, сообщил в ходе пресс-конференции глава городской полиции Джаррод Бургуан.

По его словам, второй мальчик в возрасте 9 лет получил ранения, в настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Бургуан назвал имя предполагаемого стрелка — 53-летний Седрик Андресон из Риверсайда (Калифорния). По данным полицейского, Андерсон открыл огонь по своей жене, 53-летней Карен Эйлен Смит, из крупнокалиберного револьвера. Супруга нападавшего преподавала в начальных классах, где учатся дети с особенностями психофизического развития.

Глава полиции Сан-Бернардино также рассказал, что стрелок был женат на погибшей учительнице всего несколько месяцев, они жили раздельно как минимум месяц.

Кроме того, нападавший имел уголовную судимость за незаконное ношение оружия, насилие в семье, распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии. Открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством.