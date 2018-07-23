23.07.2018, 07:09

Стрельба в Торонто: один человек погиб, еще 13 — получили ранения

 (23)
обновлено в 09:21
NEWSru.com
EST 6
Стрельба в Торонто: один человек погиб, еще 13 — получили ранения
Foto: Frank Gunn, AP

В канадском городе Торонто вечером 22 июля по местному времени произошла стрельба в оживленном квартале. В результате ЧП погибла женщина, еще 13 человек попали в больницы, сообщает полиция города в Twitter. Стрелок мертв, его полиция не причисляет к жертвам происшествия, уточняет CP24.com.

Стрельба прогремела в районе Гриктаун около 10 часов вечера по местному времени. Журналистам CityNews свидетели рассказали, что слышали 25 выстрелов, другие говорят о 10-20 выстрелах. Некоторые люди говорят, что видели стрелка и что он был одет в черное.

Всего в результате стрельбы пострадали 14 человек. Позже выяснилось, что одна женщина, получившая ранение, скончалась. Также известно, что в больнице находится пострадавшая девочка, она в критическом состоянии.

Стрелок скончался от огнестрельного ранения. Преступника застрелили прибывшие на место полицейские, сообщает CityNews со ссылкой на одного из руководителей полиции.

Мотивы нападавшего неясны, полиция не исключает, что это мог быть теракт, передает ABC news.

В связи со стрельбой Reuters напоминается, что с 20 июля на улицах Торонто заступили на дежурство около 200 полицейских. Так власти отреагировали на последние инциденты со стрельбой, которые чиновники объясняют бандитизмом.

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