23.07.2018, 07:09

Стрельба в Торонто: один человек погиб, еще 13 — получили ранения

 (31)
обновлено в 09:21
NEWSru.com
EST 6
Стрельба в Торонто: один человек погиб, еще 13 — получили ранения
Foto: Frank Gunn, AP

В канадском городе Торонто вечером 22 июля по местному времени произошла стрельба в оживленном квартале. В результате ЧП погибла женщина, еще 13 человек попали в больницы, сообщает полиция города в Twitter. Стрелок мертв, его полиция не причисляет к жертвам происшествия, уточняет CP24.com.

Стрельба прогремела в районе Гриктаун около 10 часов вечера по местному времени. Журналистам CityNews свидетели рассказали, что слышали 25 выстрелов, другие говорят о 10-20 выстрелах. Некоторые люди говорят, что видели стрелка и что он был одет в черное.

Всего в результате стрельбы пострадали 14 человек. Позже выяснилось, что одна женщина, получившая ранение, скончалась. Также известно, что в больнице находится пострадавшая девочка, она в критическом состоянии.

Стрелок скончался от огнестрельного ранения. Преступника застрелили прибывшие на место полицейские, сообщает CityNews со ссылкой на одного из руководителей полиции.

Мотивы нападавшего неясны, полиция не исключает, что это мог быть теракт, передает ABC news.

В связи со стрельбой Reuters напоминается, что с 20 июля на улицах Торонто заступили на дежурство около 200 полицейских. Так власти отреагировали на последние инциденты со стрельбой, которые чиновники объясняют бандитизмом.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Скорее всего, скоро обладатели прав категории B смогут ездить и на мотоцикле

23.07.2018
Более месяца назад активист мотодвижения Март Микк обратился к Министерству экономики и коммуникации с предложением о поправке к закону, согласно которой все обладатели прав категории B могли бы автоматически наделяться правом вождения мотоцикла, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться

23.07.2018
Специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, что в субботу в Одессе закончился девятый международный кинофестиваль, в котором на разных уровнях (от жюри, организаторов до простых посетителей) принимали и участие и связанные с Эстонией люди.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: Трамваи в сторону автовокзала и аэропорта стоят! В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай

23.07.2018
Сегодня утром около 11 часов утра в Таллинне, на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла рядом с домом номер 71.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Жить надоело? Почему дети и подростки стремятся причинить себе вред и как им помочь

23.07.2018
Специалисты бьют тревогу: подрастающее поколение все чаще страдает от душевных заболеваний! Особенно в возрасте 15–19 лет. По оценкам врачей, несовершеннолетних с проблемами психики может насчитываться порядка 40 000 человек, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Читательница Defli: и снова о нерадивых хозяевах четвероногих питомцев

23.07.2018
Чудесный летний день. Направляюсь на пляж. Миловидная женщина выгуливает на территории квартирного товарищества на улице Рандла собаку. И тут возникла ситуация, мимо которой, на свою беду, я не смогла пройти.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Что выбрать — очки, контактные линзы или лазерную коррекцию зрения?

23.07.2018
При плохом зрении у людей есть выбор — купить очки или контактные линзы. А может быть и вовсе сделать лазерную коррекцию и избавиться от проблемы. Что же лучше? Все плюсы и минусы разберём в статье.
Подробнее