Стрельба в Торонто: один человек погиб, еще 13 — получили ранения

Стрельба прогремела в районе Гриктаун около 10 часов вечера по местному времени. Журналистам CityNews свидетели рассказали, что слышали 25 выстрелов, другие говорят о 10-20 выстрелах. Некоторые люди говорят, что видели стрелка и что он был одет в черное.

Всего в результате стрельбы пострадали 14 человек. Позже выяснилось, что одна женщина, получившая ранение, скончалась. Также известно, что в больнице находится пострадавшая девочка, она в критическом состоянии.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r— n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018