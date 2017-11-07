Стрельба в Техасе: ВВС США не внесли нападавшего в базу преступников

Представители командования Военно-воздушных сил США заявили, что расследуют, почему сведения о криминальном прошлом Девина Патрика Келли, устроившего стрельбу в церкви в Техасе, не были внесены в национальную базу данных преступников.

В 2012 году Келли, служивший в авиации, был отдан под трибунал за избиение жены и ребенка и приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Ему было также запрещено владеть огнестрельным оружием.

Однако это не помешало ему купить в прошлом году винтовку, с которой он и напал на небольшую баптистскую церковь в пригороде Сан-Антонио в минувшее воскресенье.

Он убил по меньшей мере 26 человек и позже был обнаружен мертвым в машине.

По словам полицейских, очевидно, 26-летний Келли покончил с собой, убегая от свидетелей бойни в церкви.

Как заявил журналистам AP региональный директор техасского департамента общественной безопасности Фримэн Мартин, Келли был дважды ранен одним из вооруженных преследователей.

В понедельник командование ВВС США выпустило заявление, в котором говорится: "Первоначальные данные указывают на то, что информация о судимости [Девина] Келли за насилие на бытовой почве не была внесена в базу данных Национального центра криминальной информации сотрудниками отдела специальных расследований базы ВВС "Холломэн".

Сейчас представители ВВС и Пентагона проводят совместное расследование по этому поводу.

Ссора с тещей

Во время нападения на церковь в Сазерленд-Спрингс Келли был вооружен полуавтоматической винтовкой и двумя пистолетами.

По данным властей, незадолго до этого у нападавшего произошла ссора с тещей, однако пока преждевременно говорить, насколько этот конфликт повлиял на его планы.

Келли удалось обезвредить благодаря быстрой реакции местных жителей, ставших очевидцами нападения. Один из них открыл встречный огонь по стрелку, ранив его и вынудив обратиться в бегство. Перед смертью Келли позвонил своему отцу, чтобы попрощаться.

"У него не было расовых или религиозных мотивов, — заявил журналистам Мартин. Был домашний конфликт с семьей и родителями жены".

По словам Мартина, Келли писал сообщения с угрозами своей теще, которая посещает эту церковь.

Кем были жертвы?

По словам местного шерифа Джо Тэкитта, в числе погибших — от 12 до 14 детей, самому младшему из которых был всего один год.

Как сообщает газета Washington Post, в результате нападения были убиты сразу восемь членов семьи Холокомб. Их соседка Полин Гарза рассказала Би-би-си, что Холокомбы ушли на воскресную службу и не вернулись.

Пастор Первой баптистской церкви, которого в момент нападения не было в городе, рассказал, что среди погибших от рук Келли была и его 14-летняя дочь Аннабель.

20 человек получили ранения.

Кем был нападавший?

В 2012 году Келли был отдан под трибунал по обвинению в избиении жены и пасынка и приговорен к 12 месяцам лишения свободы.

Как сообщила представитель Пентагона Энн Стефанек, двумя годами позже Келли был разжалован и с позором уволен из армии за недостойное поведение.

Федеральное законодательство запрещает продажу оружия лицам, с позором уволенным из рядов вооруженных сил, однако винтовку Келли купил в Сан-Антонио в 2016 году, указав ложный адрес и солгав при ответе на вопрос о наличии судимости.

У Келли была лицензия на работу в качестве невооруженного охранника. Эту работу полиция описала как "что-то типа охранника во время концертов". Поскольку он не числился в национальной базе преступников, ничего не помешало ему получить такую лицензию, и до июля текущего года он работал охранником в парке развлечений неподалеку от Сазерленд-Спрингз.

Однако, как сообщили в администрации парка, он проработал там всего пять недель, после чего его контракт был расторгнут.