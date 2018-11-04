Стрельба в Швеции: в Гётеборге пострадали семь человек, в Мальмё ранили таксиста

Как передает SVT, сообщение об инциденте в Мёльнлюкке поступило в полицию в 21:19. ЧП произошло в помещении, которое арендуют для проведения праздничных мероприятий.

В больницу было доставлено 7 человек. Насколько тяжелые ранения у пострадавших, не сообщается. Здание ограждено полицейской лентой, информации журналистам поступает мало.

Однако известно, что по данному делу уже заслушаны несколько человек.

Еще одна стрельба произошла в Мальмё. Как пишет SVT, один из таксистов остановил полицейский патруль и сообщил, что он ранен - кто-то открыл огонь по его машине. Полиция доставила таксиста в больницу. По данным местных СМИ, он получил огнестрельное ранение в руку. Стрелявших задержать пока не удалось.