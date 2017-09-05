Стрельба в школе в Ивантеевке: что известно на данный момент

Во вторник старшеклассник школы №1 в Ивантеевке (город расположен на северо-востоке от Москвы) во время урока напал на учительницу, в результате чего она попала в реанимацию. "Интерфакс" собрал все известное об инциденте.

По данным источника "Интерфакса", совершивший нападение ученик 9-го класса опоздал на урок информатики. Учительница сделала ему замечание в связи с опозданием, а также по поводу его внешнего вида и вывела школьника в коридор. Там он напал на нее с кухонным топориком, который принес с собой, и нанес удар по голове.

Затем подросток стал взрывать имевшиеся у него самодельные петарды, а также выстрелил из пневматического оружия. По данным некоторых СМИ, нападавший кричал, что пришел в школу, чтобы умереть. Остальные ученики, услышав крики и шум, забаррикадировались в подсобном помещении. Потом, когда раздались хлопки, они стали прыгать из окон.

Отмечается, что кабинет, где произошло нападение, расположен на втором этаже. В общей сложности в результате нападения пострадали четверо человек: учительница, получившая черепно-мозговую травму, и трое выпрыгнувших из окна школьников, которые получили ушибы и переломы.

После нападения

Старшеклассник был задержан после нападения, у него найдены два самодельных взрывпакета. Детский омбудсмен по Московской области сообщила, что с подростком работают специалисты, которые выясняют мотивы его действий.

Возбуждено дело о хулиганстве, его расследование взято под контроль центральным аппаратом СКР и губернатором Московской области Андреей Воробьевым. Свою проверку начала прокуратура Московской области.

Уполномоченный по правам детей в регионе в свою очередь сообщила, что "в ближайшее время будет собрано большое совещание по обеспечению безопасности в школах Подмосковья и профилактике подобных случаев".

Кто совершил нападение

По данным следствия, нападение совершил 15-летний ученик 9-го класса. В правоохранительных органах отметили, что семья мальчика является благополучной.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что школьник однократно посещал психотерапевта.

"Он не наблюдался на постоянной основе, было однократное посещение из-за проблем в школе",- сказал источник.

В свою очередь глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что школьник якобы признавался в намерении "публично устроить самоубийство".

"Я думаю, случилось следующее: его полностью игнорировали родители. В частности, ни мама, ни папа не реагировали на его какие-то просьбы, не участвовали в решении его проблем. Он полностью ушел в себя", — сказал Кучерена.

С свою очередь СМИ со ссылкой на одноклассников подростка пишут, что он рассказывал им о намерении устроить теракт в школе. Также издания отмечают, что на странице подростка в соцсети "Вконтакте" много репостов из групп об оружии, а также размещено видео о массовом расстреле учеников в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.