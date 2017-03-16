16.03.2017, 14:45

Стрельба в школе на юге Франции: есть раненые

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Deutsche Welle
EST
Tulistamine
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Неизвестный открыл стрельбу в здании школы в городе Грас. Полиция задержала одного человека.

Вооруженный огнестрельным оружием человек открыл стрельбу в школе города Грас на юго-востоке Франции. По сообщениям полиции, как минимум два человека получили ранения. Преступнику удалось проникнуть в здание школы, сообщает агентство AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

Один человек задержан, полиция ведет поиски второго подозреваемого. Местные органы правопорядка обратились к жителям города с просьбой не покидать помещений. По инициативе правительства было создано мобильное приложение, предупреждающее о террористической атаке.

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