Стрельба в школе на юге Франции: есть раненые

Неизвестный открыл стрельбу в здании школы в городе Грас. Полиция задержала одного человека.

Вооруженный огнестрельным оружием человек открыл стрельбу в школе города Грас на юго-востоке Франции. По сообщениям полиции, как минимум два человека получили ранения. Преступнику удалось проникнуть в здание школы, сообщает агентство AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

Один человек задержан, полиция ведет поиски второго подозреваемого. Местные органы правопорядка обратились к жителям города с просьбой не покидать помещений. По инициативе правительства было создано мобильное приложение, предупреждающее о террористической атаке.