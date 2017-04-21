Стрельба в Париже: что мы знаем о нападавшем

Личность напавшего в четверг на полицейских в Париже установлена по оставленным им в машине документам, однако французская полиция заявила, что его имя не будет предано огласке до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники.

Местные СМИ сообщают, что 39-летний нападавший жил в пригороде Парижа, был известен французским спецслужбам и даже включен в список потенциальных радикальных исламистов, передает Русская служба Би-би-си.

На Елисейских полях он убил одного полицейского и ранил еще двух, прежде чем сам был застрелен полицией.

По данным французского телеканала BFMTV, в машине мужчины были найдены ножи и помповое ружье.

Еще один мужчина, подозреваемый в причастности к нападению, добровольно сдался в полицию в Бельгии.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвокатов, трое членов семьи нападавшего задержаны французской полицией.

Премьер-министр Бернар Казнёв заявил, что правоохранительные органы Франции, включая элитные подразделения спецназа, приведены в полную боевую готовность накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.

"Мы не можем позволить, чтобы что-то нарушило фундаментальные демократические процессы в нашей стране", — заявил Казнёв после экстренно созванного совещания силовых структур.

Экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во Франции, России и ряде других стран, заявила, что нападение в Париже совершил один из ее боевиков.

Что случилось в четверг на Елисейских полях?

Автомобиль с нападавшим остановился у полицейского автобуса около 9 часов вечера по местному времени. Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия, рассказал пресс-секретарь МВД Пьер-Анри Бранде.

По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова.

После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских — двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего.

Мужчина был застрелен ответным огнем.

Все люди, находившиеся на Елисейских полях, были эвакуированы, полиция оцепила район. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на главной улице Парижа оказались заблокированы в помещениях — на улицу их не выпускали.

Как передает из Парижа корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Елисейские поля давно считались одной из главных мишеней потенциальных террористов, поскольку это одна из самых популярных улиц Парижа — каждый вечер ее заполняют тысячи туристов.

В ночь на пятницу в доме нападавшего в районе Шелль на востоке Парижа прошел обыск: следователи пытались установить, кто еще мог знать о его планах.

Что известно о нападавшем?

Вскоре после нападения прокурор Парижа Франсуа Молен объявил, что личность нападавшего установлена.

"Я пока не буду называть его имени, потому что уже началось расследование и обыски, в частности, мы хотим установить, были ли у него сообщники", — заявил он, добавив, что в пятницу сможет обнародовать больше подробностей.

По сообщениям французских СМИ, в начале 2000-х годов нападавший отсидел несколько лет в тюрьме за стрельбу по полицейским.

Позже спецслужбы внесли его в список потенциальных исламских экстремистов.

Вскоре после нападения в четверг группировка "Исламское государство" выпустила заявление, в котором говорится, что нападавшего звали Абу-Юсуф Бальджики.

Министр внутренних дел Бельгии в интервью телеканалу VTR заявил, что нападавший был гражданином Франции.

Может ли нападение повлиять на президентские выборы?

В воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов, и в момент нападения на Елисейских полях все 11 кандидатов участвовали в специальной предвыборной передаче и выступали с последними телеобращениями к избирателям.

Трое из четырех основных претендентов на пост — Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен — отменили все предвыборные мероприятия, запланированные на пятницу, последний день кампании.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен собрала в пятницу утром пресс-конференцию, на которой заявила, что Франция должна немедленно восстановить пограничный контроль и выслать из страны всех иностранцев, находящихся под подозрением у спецслужб.

Кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил в пятницу, что первоочередной задачей следующего президента страны должна стать борьба с "исламистским тоталитаризмом", пообещав усилить правоохранительные органы, пересмотреть уголовный кодекс и изолировать радикализованных заключенных французских тюрем.

Независимый центрист Эммануэль Макрон призвал жителей страны не поддаваться страху: "Их цель — лишить нас присутствия духа и смотреть, как мы превращаемся в руины".

Ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон написал в "Твиттере": "Я глубоко сочувствую убитым и раненым полицейским и их семьям. Террористические нападения никогда не останутся безнаказанными, сообщники никогда не будут забыты".