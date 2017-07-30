Стрельба в ночном клубе в Германии. Два человека погибли

Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц, сообщает местная полиция.



Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба.



Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.



Очевидцы сообщают, что среди раненых — охранник клуба.

Полиция сообщает, что остальным посетителям клуба удалось либо убежать из здания, либо спрятаться.



Причины нападения пока неизвестны.



Полиция сообщает, что в городе задействован спецназ, а также полицейский вертолет, так как пока не ясно, были ли у стрелявшего сообщники.