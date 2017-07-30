30.07.2017, 12:55

Стрельба в ночном клубе в Германии. Два человека погибли

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bbcrussian.com
EST
Relvaomanikud
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц, сообщает местная полиция.


Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба.


Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.


Очевидцы сообщают, что среди раненых — охранник клуба.

Полиция сообщает, что остальным посетителям клуба удалось либо убежать из здания, либо спрятаться.


Причины нападения пока неизвестны.


Полиция сообщает, что в городе задействован спецназ, а также полицейский вертолет, так как пока не ясно, были ли у стрелявшего сообщники.

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