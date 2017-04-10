10.04.2017, 22:42

Стрельба в начальной школе в Калифорнии: двое погибших


bbcrussian.com
EST
School Shooting San Bernardino
School Shooting San BernardinoFoto: Scanpix, AP

Службы быстрого реагирования США сообщили о стрельбе в начальной школе в городе Сан-Бернардино на юго-западе Калифорнии.

Как сообщил глава полиции Сан-Бернардино в своем "Твиттере", речь идет о школе в районе бульвара Северный парк: по предварительным данным, нападавший сначала выстрелил в нескольких человек, а потом покончил с собой.

По словам полицейских, погибли по меньшей мере два человека. Как уточнили в полиции, погибшие — взрослые люди.

Двое учеников были ранены: они уже доставлены в больницу.
По словам полицейского, нападение произошло непосредственно в одном из классов.

Полиция Сан-Бернадино заявила, что власти контролируют ситуацию и к этому моменту угрозы для жителей нет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии