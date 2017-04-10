Стрельба в начальной школе в Калифорнии: двое погибших

Службы быстрого реагирования США сообщили о стрельбе в начальной школе в городе Сан-Бернардино на юго-западе Калифорнии.

Как сообщил глава полиции Сан-Бернардино в своем "Твиттере", речь идет о школе в районе бульвара Северный парк: по предварительным данным, нападавший сначала выстрелил в нескольких человек, а потом покончил с собой.

По словам полицейских, погибли по меньшей мере два человека. Как уточнили в полиции, погибшие — взрослые люди.

Двое учеников были ранены: они уже доставлены в больницу.

По словам полицейского, нападение произошло непосредственно в одном из классов.

Полиция Сан-Бернадино заявила, что власти контролируют ситуацию и к этому моменту угрозы для жителей нет.