Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 человек погибли, свыше 200 ранены

Более 50 человек погибли, еще свыше 200 были ранены в результате стрельбы, открытой местным жителем рядом с одним из развлекательных комплексов американского города Лас-Вегас (штат Невада). Об этом, как передает The New York Times, сообщил шериф городской полиции Джозеф Ломбардо. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника по Москве) на музыкальном фестивале. Ранее сообщалось о 20 погибших и 100 раненых. Названо имя стрелка — это 64-летний Стивен Пэддок.

Огонь был открыт у гостиничного комплекса Mandalay Bay Casino. Подозреваемый начал стрелять во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина, которое проходило на сцене под открытым небом. По предварительным данным, огонь был открыт из автоматического оружия с балкона отеля.

В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть раненых, а также видеоролики, где слышны громкие автоматные очереди, после чего звучавшая со сцены музыка прекратилась и люди стали кричать. По словам одного из свидетелей, прозвучали более 100 выстрелов. Тысячи зрителей, присутствовавших на концерте, в панике пытались спастись бегством.

Стрелок скрылся с места происшествия, позже полиция отчиталась о его ликвидации. "Подтверждаем, что один подозреваемый погиб. Расследование продолжается", — говорилось в сообщении, опубликованном на странице местного отдела полиции в Twitter.

"Полиция отправилась на место преступления. В настоящее время подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель", — заявил ранее в эфире телеканала CNN шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

По словам шерифа, полиция разыскивает соседку и компаньонку нападавшего — женщину средних лет азиатского происхождения по имени Мэрилу Дэнли. В то же время отмечается, что подозреваемой она не считается. Стражи порядка собираются задать ей вопросы о стрелке.

Кроме того, ведется поиск двух автомобилей, возможно, связанных с подозреваемым, — Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica, оба с номерами штата Невада, сообщает полиция.

В Лас-Вегасе перекрыт ряд улиц, людей просят держаться подальше от опасного района. Также стало известно, что международный аэропорт Лас-Вегаса временно приостанавливал прием и вылет рейсов после инцидента со стрельбой в столице игорного бизнеса США.

По словам свидетелей, на место инцидента направляется большое количество карет скорой помощи и полицейских автомобилей.