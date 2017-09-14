Стратегические маневры "Запад-2017" начались в России и Белоруссии

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017" стартовали на территории двух стран, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"ССУ "Запад-2017" проходят под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии и являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств", — сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что маневры "носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран".

Основные цели учений — "совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов", сказано в пресс-релизе.

"Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учениям объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

В ходе маневров "российские и белорусские органы военного управления и воинские формирования отработают совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач в составе региональной группировки войск (сил) (РГВ(С)", отмечают в военном ведомстве.

На шести полигонах — "Лепельский", "Лосвидо", "Борисовский", "Осиповический", "Ружанский", "Домановский" и участке местности "Дретунь", расположенных на территории Белоруссии, и трёх полигонах — "Лужский", "Струги Красные" и "Правдинский" — на территории РФ предстоит отработать тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны.

Минобороны информирует также, что для подготовки органов военного управления вооруженных сил Союзного государства к "Западу-2017" с начала текущего года проведен ряд совместных командно-штабных тренировок и учений. При разработке замысла учения учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов, а также совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил двух стран, сказано в сообщении.

В маневрах принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от Белоруссии — около 7,2 тыс. чел., от ВС Российской Федерации — около 5,5 тыс. чел., из них на территории Белоруссии — до 3 тыс. чел.). Задействованы "до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. В том числе — около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей", — сказано в сообщении.