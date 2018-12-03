Страны НАТО обсудят нарушение Россией Договора о ликвидации РСМД

Если РФ продолжит нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, НАТО будет действовать решительно, заявил Столтенберг.
Главы МИД стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе 4-5 декабря обсудят нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Мы все понимаем, что осталось мало времени, и неприемлемо то обстоятельство, что у нас есть соглашение о контроле над вооружениями, которое соблюдает только одна сторона", — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 3 декабря.
НАТО призывает Россию к "прозрачному и поддающемуся контролю" соблюдению Договора о ликвидации РСМД. В противном случае Североатлантический альянс будет "действовать решительно и в соответствии с ситуацией", продолжил Столтенберг. При этом он отметил, что это необязательно означает, что в европейских странах-членах НАТО будут размещены новые ядерные ракеты средней дальности.
НАТО и, в частности США ,обвиняют РФ в том, что она на протяжении нескольких лет тестировала и разрабатывала ракетную систему SSC-8, которая попадает под действие ДРСМД. Москва эти обвинения отвергает.
НАТО и Украина обсудят керченский кризис
В Брюсселе министры стран-членов НАТО проведут также переговоры со своими коллегами из Украины и Грузии. "Обе страны сталкиваются с серьезными вызовами со стороны России, и мы продолжим оказывать им практическую и политическую поддержку", — заявил Столтенберг.
Темой встречи с представителями Украины станет конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива. В этой связи генсек НАТО выразил надежду, что министры стран альянса "отправят России ясное послание", и вновь призвал РФ освободить украинских моряков и суда и предоставить Украине беспрепятственный доступ к ее портам в Азовском море. Вместе с тем Столтенберг отказался принимать конкретные военные меры в связи с керченским кризисом, отметив, что НАТО и так уже усилила свое присутствие в Черном море.