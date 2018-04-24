Страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе

Они отметили, что "семерка" полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность "в пределах ее международно признанных границ". Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму.

Обвинения РФ в дестабилизации в мире

Страны "Большой семерки" по-прежнему обвиняют Россию в дестабилизации ситуации в мире, но выражают готовность к сотрудничеству с Москвой. Об этом также говорится в совместном заявлении.

"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе [против ее] вмешательства в демократические системы других стран, — отметили политики. — Несмотря на это, мы будем продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем".

Министры также призвали Россию выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых, как отмечают авторы коммюнике, "крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества", и пообещали "пристально следить" за этим в преддверии саммита лидеров "семерки" в Квебеке.

Ситуация в Солсбери

Кроме того, главы МИД и Федерика Могерини призвали Россию предоставить информацию о нервно-паралитическом веществе, которым в Солсбери якобы был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

"Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Россия должна предоставить полную и исчерпывающую информацию по программе по разработке "Новичка" в Организацию по запрещению химического оружия согласно своим международным обязательствам. Мы призываем Россию следовать своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, а также обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в тексте.

В заявлении подчеркивается, что страны Группы семи разделяют позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к инциденту в Солсбери, и придерживаются мнения, что "не существует другого альтернативного объяснения" этих событий.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в "семерке", 8-9 июня она примет саммит G7.