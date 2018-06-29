Страны Евросоюза пришли к соглашению – на берегах Средиземного моря разместятся центры приема для просителей убежища

По оценке премьер-министра Юхи Сипиля, центры появятся в Италии и Испании.

На саммите Евросоюза в Брюсселе было достигнуто соглашение относительно общей линии в вопросе предоставления убежища. На встрече было решено разместить центры приема для беженцев на берегах Средиземного моря.

Лица, имеющие право на убежище, перенаправлялись бы далее в страны Евросоюза по взаимному согласию стран-членов ЕС. Беженцев, получивших отказ, будут возвращать на родину прямо из центров.

Согласно премьер-министру Финляндии Юхе Сипиля, о точном местоположении данных центров приема, в том числе, на территории Евросоюза, пока не решено.

– В первую очередь это могут быть, например, Италия и Испания, но пока еще множество деталей остаются нерешенными. Сейчас появились направления, по которым мы работаем дальше, – заявил Сипиля после саммита.