11.06.2018, 12:39

Страны "Большой семерки" обмениваются "любезностями" с Трампом

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bbcrussian.com
EST 1
G7
G7Foto: Reuters , REUTERS

После окончания саммита в Квебеке лидеры стран "Большой семерки" сразу же стали обмениваться взаимными обвинениями.

Президент Трамп и двое его советников раскритиковали в "Твиттере" премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что, по их словам, он занимается "нечестной дипломатией".

Президент Трамп также отказался подписать совместное коммюнике "Большой семерки". Канцлер Германии Ангела Меркель назвала это решение американского президента "отрезвляющим" и "удручающим".

Текст совместного коммюнике был призван уладить разногласия между сторонами, прежде всего в том, что касается международной торговли.

Торговые партнеры США, в особенности ЕС, Канада и Мексика, критикуют решение Дональда Трампа резко повысить тарифы на импорт стали и алюминия.

Кто обвиняет кого — и в чем?

Сразу после саммита Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что он против новых американских тарифов, и повторил, что Канада предпримет ответные меры к 1 июля.

"Канадцы люди вежливые и разумные, но всякому терпению приходит конец", — сказал канадский премьер-министр.

В ответ Дональд Трамп, по пути в Сингапур на свою встречу с Ким Чен Ыном, написал в "Твиттере", что он распорядился не поддерживать совместное коммюнике, и рассматривает вопрос о таможенных пошлинах на автомобили.

По словам американского президента, это решение было принято им из-за "неверных заявлений" Джастина Трюдо, а также потому, что, согласно Трампу, "Канада взимает огромные пошлины с американских фермеров, рабочих и компаний".

Главный советник Трампа по вопросам экономики Ларри Кудлоу и его советник по вопросам международной торговли Питер Наварро в воскресенье утром дали целый ряд интервью американским телеканалам, в которых они критиковали канадского премьер-министра.

"Он буквально всадил нам нож в спину", — сказал Кудлоу. Наварро высказался еще более резко: "В аду есть специальное место для лидеров, которые занимаются нечестной дипломатией с президентом Трампом, а потом на выходе пытаются всадить ему нож в спину".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, со своей стороны, назвала решение президента Трампа повысить пошлины на импорт канадской стали и алюминия из соображений национальной безопасности "абсурдным и возмутительным для канадцев".

Канада, напомнила Фриланд, — "ближайший и сильнейший союзник Соединенных Штатов. Мы в принципе не можем представлять угрозу национальной безопасности Соединенным Штатам, и я знаю, что американцы это понимают".

Остальные лидеры "Большой семерки" тоже, судя по всему, были поражены реакцией Дональда Трампа, и подчеркивали, что поддерживают текст заключительного коммюнике.

Председатель Европейского совета Дональд Туск даже занялся троллингом администрации в Белом доме, написав в "Твиттере": "В раю есть специальное место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за замечательную организацию саммита "Больщой семерки!".

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "международное сотрудничество не может быть основано на припадках гнева и проходных репликах".

"Следует быть серьезным и достойным уважения наших народов. Мы берем на себя обязательства и выполняем свои обещания", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Что говорится в коммюнике?

В совместном коммюнике после саммита в Ля-Мальбэ в Квебеке семь стран — Канада, США, Франция, Великобритания, Италия, Германия и Япония — заявили о необходимости "свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли", а также о важности борьбы с протекционизмом.

Кроме того, коммюнике затрагивает и ряд других вопросов:

Россия. Совместный призыв к Москве "прекратить свое дестабилизирующее поведение", а также прекратить поддерживать режим сирийского президента Башара Асада

Иран. Заявление о необходимости обеспечить "навсегда" мирный аспект ядерной программы Тегерана

Климат. Стороны согласились не соглашаться. США отказались подписаться под заявлением о соблюдении принципов Парижского договора об изменении климата

Женское образование. Все стороны согласились выделить 2,9 млрд долларов на образование женщин и девочек в беднейших странах мира

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