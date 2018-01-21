Страх перед "Брекзитом": как живется гражданам ЕС в Великобритании

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия.

Перед приходом гостей Хольгер Хальман (Holger Hallmann) оборачивает вокруг головы серо-голубой тюрбан. Хольгер родом из Бремена, но уже 10 лет он живет в Великобритании в небольшом городке к западу от крупного индустриального центра Бирмингема. Хольгер вступил в сикхскую общину и теперь внешне мало чем отличается от британцев с индийскими или пакистанскими корнями. Но в храм сикхов он не ходит со времени референдума по "Брекзиту".

История Хольгера Хальмана

Гражданин Германии, Хольгер Хальман признается, что не чувствует себя частью британского общества, хотя, по его словам, все эти годы он пытался интегрироваться. Поэтому он присоединился к гражданской инициативе the3million, которая объединяет живущих в Великобритании граждан ЕС, обеспокоенных тем, что после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза у них станет еще меньше прав, и готовых уже сейчас их отстаивать.

Многие из этих людей утверждают, что из-за недостаточного знания английского языка они подвергаются дискриминации — на улице, в супермаркете, в других общественных местах. "Я понял, что у нас даже нет лобби в оппозиционной Лейбористской партии", — говорит Хальман.

Хольгер переехал в Великобританию вместе со своим тогдашним другом в 2007 году, после того, как увидел объявление о том, что страна приглашает на работу квалифицированных специалистов из стран ЕС. Его бывший друг был социальным работником, его резюме подходило британскому работодателю. А профессия Хольгера — медиадизайнер — позволяла ему работать где угодно: был бы компьютер и доступ к интернету. Его история — не исключительный случай трудовой биографии в Евросоюзе: право на свободу перемещения позволяет гражданам ЕС жить и работать в любой из стран-членов сообщества. Но вскоре этот закон перестанет распространяться на Великобританию.

Страх перед депортацией после "Брекзита"

В гости к Хольгеру пришли две подруги: Даниэла Шторрот — наполовину немка, наполовину англичанка, ее муж тоже англичанин. Даниэла подчеркивает, что сейчас предпочла бы жить в Германии. Кася Тальбот родом из Польши, в 2003 году она вышла замуж за англичанина и переехала в Великобританию, двое детей родились уже здесь.

С того момента, как страна проголосовала за выход из Евросоюза, Кася, по ее словам, живет в постоянном страхе, что ее могут выслать из страны. Этот страх настолько силен, что женщина оказалась на грани нервного срыва. Поэтому она подала заявление на получение британского гражданства. "Это был какой-то кошмар", — рассказывает Кася. Она должна была предъявить медицинские справки о состоянии здоровья, выписки с банковских счетов, указать все адреса, по которым она жила и принести еще массу других документов.

У Хольгера Хальмана своя история непростых отношений с британскими миграционными ведомствами. После того, как он расстался со своим немецким партнером, у него появился новый друг — живущий в Великобритании гражданин Индии. Вскоре они официально оформили свои отношения. И Хольгеру понадобился вид на жительство. В Германии или во Франции его оформление не составляет особого труда, говорит он, но в Великобритании, после того, как страна проголосовала за выход из ЕС, получить вид на жительство оказалось не так просто.

Британское миграционное ведомство, как рассказывает Хольгер, внезапно потребовало доказательства того, что он действительно жил по всем тем адресам, которые указал в анкете. По его словам, косвенным образом ему удалось узнать, что миграционные службы получили приказ от вышестоящего органа в Лондоне отклонять максимальное количество заявок о виде на жительство. "В какой-то момент задаешь себе вопрос: я действительно являюсь частью этого общества? Люди действительно хотят, чтобы я оставался жить здесь?", — говорит Хольгер Хальман.

Дискриминация со стороны государства?

Члены сообщества the3million пытаются найти доказательства того, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй поощряет британские ведомства проводить дискриминационную политику по отношению к гражданам Евросоюза.

По утверждениям активистов the3million, особенно это ощущают на себе граждане ЕС из Центральной и Восточной Европы, — к примеру, поляки или литовцы нередко рассказывают, что сталкиваются с недоброжелательным или даже враждебным к себе отношением, если говорят в общественных местах на родном языке.

Активистам the3million стало известно, что незадолго до Рождества одна из инициативных групп в графстве Норфолк распространила буклеты "Думали ли вы о добровольном возвращении домой?".

Буклеты были изданы на английском, польском и румынском языках. В них говорилось о том, что социальные службы графства готовы предоставить помощь тем, кто захочет покинуть Великобританию. "Мы проверим, насколько законны эти брошюры", — говорит пресс-секретарь the3million Майке Бон (Maike Bohn).

В графстве Норфолк расположен избирательный округ Грейт-Ярмут, в котором избирался однопартиец Терезы Мэй Брэндон Льюис. 70 процентов жителей одноименного города на британском побережье Северного моря голосовали за выход страны из ЕС. До недавних перестановок в правительстве Льюис занимал пост государственного министра по вопросам иммиграции, с января он стал председателем Консервативной партии.

Хольгер Хальман говорит, что вскоре выйдет из движения the3million. Сейчас его партнер работает в филиале крупного французского банка. И они планируют перебраться в Париж.