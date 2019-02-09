09.02.2019, 13:29

"Стоять за мир между латышами и нелатышами". В Риге проходит митинг в поддержку Нила Ушакова

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rus.DELFI.lv
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Riia linnapea Nils Ušakovs
Riia linnapea Nils Ušakovs Foto: Rauno Volmar

В акции в поддержку мэра Риги Нила Ушакова собралось уже несколько тысяч митингующих. Судя по наблюдениям репортера Delfi, люди постепенно заполняют Ратушную площадь.

Участники акции держат плакаты на русском и латышских языках: "Оставьте в покое Рижскую думу. Обеспечьте хорошее образование нашим детям", "За Нила!", "Где наши пенсии? Ваши обещания", "Настоящая демократия = Власть народа" и другие.

Также митингующие скандируют: "Пока мы едины — мы непобедимы",

Перед митингующими выступили члены партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунева, Алексей Росликов, Маргарита Драгиле, Сандрис Бергманис, Борис Цилевич и др.

Выступающие со сцены общаются с участниками акции на двух языках — латышском и русском: "Кто отремонтировал вам школы?", "Кто дал вам бесплатные обеды?", "На чьей вы стороне, на те, кто установил такие пенсии? Или того, кто дал пенсионерам бесплатный проезд?"

К митингующим вышел Ушаков, который извинился за свои ошибки и за то, что не успел сделать, включая дороги и ямы.

"Но я не совершал ничего противоправного, за что мне было бы стыдно", — сказал он.

Также он отметил, что его родной язык — русский, и он гордится этим, но при этом он подчеркнул, что любит Латвию, потому что это его родина и другой никогда не будет.

"Я всегда буду бороться за русских, они моя семья. Я всегда буду бороться за латышей, они моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, это моя родина и другой не будет", — подчеркнул он.

Мэр сказал, что у него болит сердце, когда политики сталкивают русских и латышей, проводя красные линии.

Митингующие встречают выступление мэра овациями и криками поддержки: "Ушаков! Ушаков!"

"Нас ненавидят за то, что мы можем работать вместе, латыши и русские. И главная мысль партии "Согласие" — стоять за мир между латышами и нелатышами", — отметил мэр.

Поблагодарил всех митингующих, партию "Согласие", которая организовала акцию, а также свою жену.

"Я не декабрист, но моя жена, как декабристка", — резюмировал Нил Ушаков.

За мероприятием тщательно наблюдают органы правопорядка и в форме, и в гражданской одежде. Акция продлится до 15.00.

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