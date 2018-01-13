13.01.2018, 17:30

Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

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Gazeta.ru
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Sadiq Khan
Sadiq KhanFoto: Tom Jacobs, Reuters/Scanpix

Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались на выступление выступление мэра Лондона Садика Хана, передает Sky News.

Несколько человек с американскими флагами стали выкрикивать лозунги в поддержку Трампа и требованием провести ”мирный арест” Хана.

Сотрудники охран пытались вывести протестантов из зала, но они оказали сопротивление. Когда протестующие все же вышли, Хан выступил со своей речью.

Мэр Лондона Садик Хан ранее заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение посетить страну с госвизитом президенту США Дональду Трампу.

Ранее Борис Джонсон из-за Трампа назвал мэра Лондона ”надутым щеголем”.

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