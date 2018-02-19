Сторонники Саакашвили протестовали в Киеве, а националисты провели акцию "Смерть России"

В минувшее воскресенье в украинской столице было неспокойно: тысячи сторонников высланного из страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли маршем с требованием объявить импичмент президенту Украины Петру Порошенко, а несколько националистических организаций провели акцию "Смерть России" с нападениями на офисы российских организаций и банков.

Сторонники выдворенного из Украины Саакашвили 18 февраля провели в центре Киева всеукраинский "марш за будущее", который является уже пятым маршем с требованием отставки действующей власти, сообщило агентство УНИАН.

В ходе марша активисты требовали отставки действующей власти и, в частности, президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. Участники марша скандировали "Отставка" и "Порошенко — трибунал".

После шествия от парка Шевченко до Софийской площади участники марша провели "вече" на Михайловской площади, где была установлена большая сцена для выступлений.

На площади огласили заявление с требованием предоставить Саакашвили возможность защитить свои права в украинском суде. Под заявлением подписались лидеры политических партий и движений, в том числе "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомощь" Андрея Садового и "Свобода" Олега Тягнибока.

Затем протестующие пришли под Верховную Раду после того, как появилась информация о демонтаже установленного там палаточного городка. Большинство митингующих были настроены мирно и скандировали лозунги, однако несколько десятков людей в разных местах колонны забрасывали правоохранителей снежками и выкрикивали в их адрес нецензурную брань.

"Смерть России"

Кроме того, в воскресенье в Киеве представители националистических организаций — ОУН, Белый молот, Социал-национальная ассамблея, Черный комитет и Комитет освобождения политзаключенных провели акцию под названием "Смерть России", в которой участвовали до 100 человек.

Участники шествия требовали ухода из Украины "русских учреждений" и скандировали лозунги "Долой филиал ФСБ", "Крым, Донбасс и Кубань это Украина". По дороге к представительству Россотрудничества они бросили несколько камней в окна отделения Альфа-банка на Крещатике, которое плотно охранялось правоохранителями, а также, как отмечает ТАСС, разгромили офис Сбербанка на улице Сагайдачного.

Здание Россотрудничества участники акции забросали яйцами и камнями и разбили окна. Правоохранители никого не задержали и не совершали никаких действий по отношению к активистам, которые бросали камни, отмечает УНИАН.

Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества замечено в противоукраинской деятельности и пропаганде "русского мира". Они утверждают, что если государство Украина не способна закрыть такие учреждения, то это сделают "простые украинцы".

"Мы хотим нашему извечному врагу еще раз напомнить, что его ни в Киеве, ни на Донбассе, ни во всей Украине никто не ждет. Возможно, его ждет власть — финансовые учреждения московских оккупантов, которые работают (в Украине), банки, штабы коллаборантов, Россотрудничества — против кого мы призываем всех выступить", — заявил перед началом шествия лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай