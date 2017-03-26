Сторонники Навального проводят акции протеста в городах России

Во многих городах России проводятся акции протеста оппозиции против коррупции. Поводом для них стали последние антикоррупционные расследования Алексея Навального.



Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в начале марта опубликовал расследование о недвижимости, возможно, принадлежащей главе правительства России Дмитрию Медведеву, и его возможной причастности к коррупции.



В связи с отсутствием реакции премьер-министра Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста. О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах.



Митинг оппозиции в центре Новосибирска на площадке у театра "Глобус" состоялся в воскресенье, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".



"В митинге принимает участие около 1500 человек", — сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" уполномоченный представитель мэрии города.



Организаторы оценивали число собравшихся как минимум в 4 тысячи человек, сообщил Навальный в своем "Твиттере".



Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга оппозиции у театра "Глобус".



Эта площадка в Новосибирске имеет статус "гайд-парка" — разрешенной зоны для митингов, где акции не требуют согласования. Однако мэрия Новосибирска ранее запретила проведение митинга, сославшись на ремонт тротуарной плитки и предложив провести митинг 30 марта.



Аналогичным образом под разными предлогами власти отказали в согласовании акций протеста в других городах, включая Москву, где организаторы все равно намерены устроить шествие по центральной Тверской улице во второй половине дня в воскресенье.



Акция оппозиции в форме гайд-парка прошла в Барнауле (Алтайский край) в воскресенье, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".



Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 40 человек, сообщало "ОВД-Инфо".



Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. По оценке издания VL.Ru, на митинг пришли около тысячи человек.



В "Твиттере" появлялись фотографии большой толпы, собравшейся у отделения полиции, куда, по данным организаторов, были доставлены задержанные.



Также поступают сообщения об акциях в Южно-Сахалинске, Иркутске, Красноярске, Томске, Екатеринбурге, Челябинске, начинающихся последовательно с востока на запад страны.

Официальные источники в России пока крайне скупо освещают эти акции.