Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом НАТО

Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в НАТО, эта страна в будущем станет членом альянса. Об этом в четверг заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после краткой двусторонней встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита альянса, сообщает ТАСС.

"Саммит НАТО признал стремление Грузии [войти] в НАТО. Эта страна в будущем станет членом альянса", — сказал Столтенберг.

Он не утонил, когда именно это может случиться. В этом году исполнилось 10 лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Столтенберг в четверг также похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем. Он выразил признательность Грузии, которая на протяжении более 10 лет предоставляет один из самых больших военных контингентов для операции НАТО в Афганистане.