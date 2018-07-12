12.07.2018, 11:34

Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом НАТО

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rus.delfi.ee
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Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFoto: Virginia Mayo, AP

Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в НАТО, эта страна в будущем станет членом альянса. Об этом в четверг заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после краткой двусторонней встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита альянса, сообщает ТАСС.

"Саммит НАТО признал стремление Грузии [войти] в НАТО. Эта страна в будущем станет членом альянса", — сказал Столтенберг.

Он не утонил, когда именно это может случиться. В этом году исполнилось 10 лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Столтенберг в четверг также похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем. Он выразил признательность Грузии, которая на протяжении более 10 лет предоставляет один из самых больших военных контингентов для операции НАТО в Афганистане.

На пике боевой операции альянса в 2009-2013 годах в Афганистане находились свыше 1 тыс. грузинских военных. Наряду со странами Прибалтики и Украиной Грузия вошла в число постсоветских государств, военные которых принимали участие в обеих войнах в Афганистане за последние 50 лет: в советской кампании 1979-1989 годов и в операции НАТО, которая тянется уже почти вдвое дольше — с 2001 года по настоящий момент.

В четверг в Брюсселе проходят две последние сессии саммита НАТО: встреча с партнерами с участием Грузии и Украины, а также заседание глав более 50 стран участниц коалиции по Афганистану.

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